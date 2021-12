Un adolescent a causé 500 000 £ de dégâts en s’écrasant dans un pub rembourse 1 000 £

Taylor Peek, alors âgé de 17 ans, a volé les clés de la Land Rover de son grand-père et l’a conduite dans le pub Kentish (Photo: SWNS)

Un adolescent qui a volé la Land Rover de son grand-père a perdu le contrôle au volant et l’a enfoncée dans le côté d’un pub « très apprécié », causant 500 000 £ de dégâts.

Bien qu’il ait causé des centaines de milliers de livres de dommages au pub familial classé Grade II, l’adolescent n’a été condamné à verser aux propriétaires qu’une indemnité de 1 000 £.

Taylor Peek a volé les clés de son grand-père après une consommation excessive d’alcool, avant de casser le « grand et puissant » quatre par quatre contre le mur du Swan Inn à Ashford, Kent.

Le jeune de 18 ans, qui avait 17 ans au moment de l’infraction, a comparu devant le tribunal de la Couronne de Cantorbéry, où il a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis d’un an.

La juge Catherine Brown qui a condamné l’adolescent a déclaré: « C’est par hasard que personne n’a été tué dans l’accident, qui a laissé un trou dans le mur et a pris des mois à réparer. »

« Vous avez volé une grande et puissante voiture.

« Vous avez conduit la voiture avec un tel manque de prudence que vous vous êtes écrasé sur le côté d’un pub historique, causant des dommages que la compagnie d’assurance a dû payer. »

Elle a ajouté: » De toute évidence, c’était un travail très important de rétablir ce vieux pub bien-aimé – c’est par hasard que personne dans la voiture, ni même dans le pub, n’a été tué.

Le juge Brown s’est ensuite tourné vers Peek et l’a mis en garde contre les conséquences s’il osait récidiver.

Le Land Rover volé s’est retrouvé logé à côté d’un pub historique (Photo: SWNS)

Elle a dit: « Si vous recommencez quelque chose comme ça, vous pouvez être sûr que vous irez dans un institut pour jeunes contrevenants, comprenez-vous? »

-Oui, répondit Peek depuis le quai.

David Bunting, poursuivant, que Peek et ses amis avaient bu chez son grand-père à proximité lorsque l’adolescent a décidé de voler la voiture.

M. Bunting a déclaré: » L’accusé et deux autres personnes sont montés dans la voiture, une Land Rover, et ils ont contourné un champ, sont sortis sur une route et ont conduit à une certaine vitesse lorsqu’ils sont entrés dans un virage, l’accusé a perdu le contrôle et s’est écrasé dans le Swan Inn.

«C’était au petit matin, c’était fermé, mais les propriétaires étaient présents.

« Ils sont descendus et il est juste de dire que M. Peek avait des remords sur les lieux. »

Il restait un énorme trou sur le côté du bâtiment (Photo : SWNS)



Les dommages ont pris des mois à réparer (Photo: SWNS)

Le tribunal a entendu Peek avoir fait des aveux complets lors de l’entretien avec la police après avoir été arrêté sur les lieux et il a plaidé coupable à la première occasion qu’il a eue.

L’adolescent a admis avoir consommé de l’alcool, mais les alcootests ont montré qu’il était sous la limite légale d’alcool au volant.

L’avocat de Peek a expliqué que le jeune de 18 ans a travaillé pour remédier à sa consommation d’alcool et travaillait à Sainsburys depuis l’accident de juillet 2020.

Zander Goss, atténuant, a déclaré: « M. Peek n’a plus de problèmes depuis que cet incident s’est produit, il a commencé à postuler pour un travail. »

Donnant une référence personnelle, un membre de la famille, Alison Payne, a expliqué que ses actions étaient hors de son caractère, affirmant qu’il avait « une bonne boussole morale ».

Plus: Nouvelles de la criminalité



Elle a ajouté: « Le verrouillage a eu un impact particulièrement négatif sur lui – il est devenu déprimé et renfermé. »

Peek, qui a déjà été condamné pour conduite automobile à l’âge de 15 ans, sera également soumis à 120 heures de travail non rémunéré, dix jours de rééducation, une ordonnance d’abstinence d’alcool de 60 jours, une interdiction de conduire de 18 mois et une indemnité de 1 000 £.

Après la condamnation, un porte-parole du pub a déclaré: «Le fait qu’il soit suspendu signifie qu’il n’a pas du tout à payer de répercussions, on dirait.

«Il n’a pas vraiment à payer pour les dommages qui ont coûté beaucoup d’argent au pub.

‘C’est juste une tape sur le poignet et un « ne recommence plus » à mon avis.

« Pour être honnête, il s’en sort indemne avec ça. »

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();