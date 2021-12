Un adolescent cycliste blessé dans un accident a attendu deux heures une ambulance

Le père du garçon a déclaré qu’il était « consterné » par la longue attente (Photo: ./iStockphoto)

Un service d’ambulance s’est excusé après qu’un adolescent cycliste a été laissé à l’agonie au bord de la route pendant deux heures en attendant d’être soigné.

James Rawlings, 18 ans, a subi une luxation à l’épaule et d’autres blessures douloureuses après avoir été renversé de son vélo alors qu’il rentrait chez lui à Boston, Lincolnshire, le 1er décembre.

Son père, Mark, a reconnu que « les ambulances sont sollicitées à l’extrême », mais a déclaré qu’il était « épouvantable » que son fils en attende une si longtemps.

Le service d’ambulance d’East Midlands s’est depuis excusé pour le retard, mais a déclaré que l’appel initial n’était pas classé comme mettant la vie en danger et n’était donc pas prioritaire.

M. Rawlings, qui habite près du lieu de la collision, a déclaré que quelqu’un lui avait téléphoné pour lui dire ce qui s’était passé, ajoutant: « C’était le pire appel téléphonique qu’un parent aurait jamais voulu. »

La police lui a dit qu’une ambulance avait été appelée mais que cela pouvait prendre environ deux heures pour s’y rendre.

Il a déclaré: « Nous comprenons pour le moment que les ambulances sont surchargées, mais étant donné l’urgence, nous sommes vraiment consternés que cela ait pris si longtemps. »

L’accident s’est produit sur Tattershall Road à Boston, Lincolnshire (Photo : Google)

Après que son fils ait demandé de l’aide, le père désemparé a de nouveau appelé le 999 et l’affaire a été classée en « mise en danger de la vie », avec une équipe arrivée quelques minutes plus tard.

James a dit qu’il était inconscient de ce qui se passait autour de lui et qu’il était devenu » vraiment très effrayé » au fil du temps sans aucun signe d’aide.

Il se souvient : « Mes dents claquaient. J’étais gelé, je me disais « combien de temps encore ? » Je ne savais pas ce qui allait se passer.

Sue Cousland, directrice de division d’EMAS, s’est excusée pour le retard, déclarant: « Nous reconnaissons la détresse que cela aura causée ».

Plus de nouvelles



Elle a déclaré que les appels d’urgence étaient évalués sur la base des informations fournies par l’appelant et que les urgences mettant la vie en danger étaient prioritaires.

Sur la base de l’appel initial, la situation de l’adolescent n’était pas considérée comme mettant sa vie en danger, a-t-elle ajouté.

James s’est avéré avoir une épaule disloquée ainsi que des blessures à la tête et à la jambe et de graves ecchymoses.

Il a passé une semaine à l’hôpital après la collision, qui fait actuellement l’objet d’une enquête par la police du Lincolnshire.

M. Rawlings a déclaré qu’il ne blâmait pas le personnel de première ligne, mais cela avait été « déchirant » de voir son fils allongé sur le bord de la route pendant si longtemps.

Il a déclaré: « Je suis extrêmement déçu. Il pourrait s’agir de blessures mortelles ou qui ont changé la vie. Je suis très en colère que cela n’ait pas été prioritaire.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();