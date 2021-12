Un adolescent de 15 ans est suspecté d’une fusillade à l’école d’Oxford

Au moins trois étudiants sont morts et six autres personnes ont été blessées dans une fusillade mardi dans un lycée d’Oxford Township, dans le Michigan, une banlieue à environ 30 miles au nord de Détroit.

Des députés du bureau du shérif du comté d’Oakland ont répondu à un appel vers 12 h 55 CT signalant un tireur actif au lycée d’Oxford, selon un rapport de l’Associated Press. Après leur arrivée à l’école, les autorités ont appréhendé le suspect et récupéré une arme de poing.

Un porte-parole du bureau du shérif a déclaré qu’ils pensaient qu’il n’y avait qu’un seul tireur. Le tireur serait un étudiant de deuxième année de 15 ans. Les autorités n’ont pas encore divulgué son nom ni les noms des victimes. Les victimes à ce jour comprennent trois étudiants qui ont été tués, et au moins un enseignant et cinq étudiants qui ont été blessés.

L’école a été placée en lock-out, les élèves s’abritant dans les salles de classe jusqu’à ce que la police ait fouillé et sécurisé les lieux. Les étudiants ont ensuite été transportés dans une épicerie Meijer voisine pour être récupérés par leurs familles.

Lors d’une conférence de presse mardi après-midi, le sous-shérif du comté d’Oakland Mike McCabe ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore déterminé les motifs du tireur.

Journaliste local Marc Cavitt avec The Oakland Press a tweeté quelques mises à jour supplémentaires, confirmant le nombre actuel de victimes de trois morts, six blessés, et signalant que le tireur a tiré entre 15 et 20 coups de feu en cinq minutes.

RUPTURE: Le sous-shérif du comté d’Oakland, Mike McCabe, a déclaré trois morts et six autres blessés à la suite d’une fusillade au lycée d’Oxford. https://t.co/z7mHmIkh8G – Mark Cavitt (@MarkCavitt) 30 novembre 2021

MISE À JOUR : un élève de 15 ans a tiré 15 à 20 coups de feu en cinq minutes à l’intérieur du lycée, faisant trois morts, un enseignant et 5 élèves blessés. « Priez pour nos familles ici à Oxford », dit Tim Throne, surintendant de district. – Mark Cavitt (@MarkCavitt) 30 novembre 2021

Ceci est une nouvelle de dernière heure et a été mis à jour.

[Image via ABC 7 screengrab]

