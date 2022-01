Un adolescent de 16 ans emprisonné après avoir poignardé une femme à la poitrine lors d’une agression homophobe

Jack Green a enfoncé un couteau dans la poitrine d’une femme après avoir appris que son amie était bisexuelle (Photo: Kent Police)

Un garçon de 16 ans qui a poignardé une femme à la poitrine lors d’une agression homophobe a été emprisonné.

Jack Green, qui peut désormais être nommé après la levée des restrictions de signalement, a été condamné à quatre ans et demi dans un établissement pour jeunes délinquants pour avoir poignardé Megan Murphy avec une lame incurvée.

Il faisait partie d’une bande de cinq personnes qui ont détruit une cabine téléphonique pour s’armer d’armes de fortune.

Ils ont bombardé Miss Murphy et ses amis avec des bouteilles et des briques après avoir découvert que l’un d’eux était bisexuel.

Les deux groupes ont entamé une conversation amicale dans une pizzeria de Canterbury, dans le Kent, aux premières heures du 23 octobre de l’année dernière.

Mais Green, qui était ivre, a contesté l’ami de Mme Murphy, Lewis Eaves, après avoir appris qu’il était bisexuel.

Le gang de Green a suivi Mme Murphy et ses amis avant une confrontation.

Le gang a attaqué Megan Murphy et ses amis devant une pizzeria à Canterbury, Kent (Photo: Google)

Le procureur James Benson a déclaré: « Green a levé le couteau au-dessus de sa tête, Megan Murphy a levé les mains pour se protéger, elle a reculé et l’accusé a plongé le couteau dans sa poitrine en haut à droite. »

La petite lame a percé Mme Murphy 2 pouces sous sa peau, manquant des organes vitaux et des tissus mous.

Elle s’est complètement rétablie physiquement, mais a déclaré au tribunal de la couronne de Canterbury: «Je me réveille régulièrement au milieu de la nuit en rejouant l’attaque. Cela m’a marqué à vie – je suis l’ombre de moi-même.

M. Eaves a qualifié l’attaque de » rage animale « . Green avait admis avoir blessé intentionnellement et utilisé des mots et un comportement menaçants.

