Un adolescent de Minneapolis arrêté dans une fusillade mortelle avec la ville sur le point de dépasser le record d’homicides

Minneapolis, comme d’autres grandes villes du pays, est en passe de battre des records d’homicides après que la ville a compté sa 94e victime en 2021.

Lundi, la police de Minneapolis a arrêté un garçon de 15 ans en lien avec une fusillade mortelle sur le bloc 3700 de Park Avenue South, a rapporté FOX 9.

3700 bloc de Park Avenue South, Minneapolis (Google Maps)

Les agents ont répondu à une fusillade dans une maison de la région vers 11 h 40. Les enquêteurs ont trouvé un homme mort sur les lieux.

Ni la victime ni l’identité du suspect n’ont été divulguées, mais la police affirme que la violence semble provenir d’une querelle domestique.

La ville a enregistré 94 homicides cette année, seulement trois meurtres de moins que sa pire année jamais enregistrée, 1995, a rapporté FOX 9.

Un résident local regarde un véhicule de police circulant dans une rue au nord de Minneapolis, Minnesota, États-Unis, le 9 septembre 2021. (REUTERS/Carlos Barria)

En 2020, la ville a enregistré plus de 1 900 vols, 84 homicides, 438 viols et près de 3 000 voies de fait graves, selon les statistiques de la police. Au mardi 28 décembre, Minneapolis avait eu plus de chacun de ces types de crimes en 2021 qu’en 2021, sauf en ce qui concerne le nombre de viols.

Minneapolis, comme d’autres villes, fait face aux retombées des manifestations de masse qui ont frappé le pays l’année dernière en réponse au meurtre de George Floyd par la police. Alors que certaines manifestations ont commencé comme des demandes pacifiques pour une réforme de la justice pénale américaine, beaucoup ont rapidement dégénéré en émeutes et pillages.

Les flammes d’un incendie à proximité illuminent des manifestants debout sur une barricade devant le troisième commissariat de police le 28 mai 2020 à Minneapolis, Minnesota, lors d’une manifestation contre la mort de George Floyd. (KEREM YUCEL/. via .)

Les manifestations ont donné naissance à un mouvement pour « financer la police », ce que de nombreuses villes gérées démocratiquement – ​​comme Minneapolis – ont poursuivi. Aujourd’hui, plus d’un an et demi après la mort de Floyd, plus d’une douzaine de villes américaines ont établi de nouveaux records d’homicides, selon les services de police locaux.

Albuquerque, Atlanta, Austin, Baton Rouge, Portland et Philadelphie ne sont que quelques-unes des villes qui ont battu des records d’homicides en 2021.