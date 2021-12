Un adolescent en tue un autre d’un coup de couteau dans un parc de Valence

12/05/2021 à 22:06 CET

Teresa Domínguez / José Luis G. Llagües

Un mineur d’environ Un jeune de 17 ans qui n’a pas encore été identifié a été poignardé à mort cet après-midi, vers 18h30, dans la commune valencienne de Burjassot, lors d’une bagarre entre deux adolescents survenue dans un parc public de cette commune de l’Horta Nord. Agents de la La police locale et de la Nacional s’est immédiatement rendu sur les lieux, après que plusieurs témoins aient alerté le 112 pour constater que l’auteur de l’attaque était en train de s’enfuir et que la victime était grièvement blessée.

Ce nouvel homicide la seconde en un peu plus de 24 heures après le meurtre sexiste de Cristina BM découvert samedi matin dans le quartier valencien de Gran Vía, Cela s’est produit à six heures et demie de l’après-midi dans le parc de La Granja de Burjassot et, apparemment, il y a des indices que l’auteur, qui n’a pas encore été identifié, serait parti à la recherche de sa victime.

En fait, des témoins oculaires des événements ont déclaré à Levante-EMV, un média appartenant au même groupe que ce journal, que l’auteur présumé est venu au parc pour demander un emplacement exact, où les deux auraient été soi-disant. Quelques minutes plus tard, le coup de couteau a eu lieu.

Un couple qui a vu ce qui s’est passé a expliqué à ce journal que tous les deux s’étaient engagés dans une bagarre et en étaient venus aux mains. A un certain moment, le désormais décédé lui aurait dit « votre mort m’a chié & rdquor ;, comme ces témoins l’ont entendu, à quel point l’autre, enragé, a brandi le couteau et l’a cloué dans le côté deux fois, affirment-ils. Selon les premières indications, le couteau aurait atteint son cœur.

D’autres témoins affirment que l’auteur du meurtre est arrivé accompagné de trois filles, et qu’au moins l’un d’entre eux est un voisin de Burjassot, information que la Police tente maintenant de confirmer.

La police récupère le couteau du crime dans une poubelle du parc de La Granja, à Burjassot. | Eduardo Ripoll

Plus d’une demi-heure de réanimation

Les premiers arrivés ont été des policiers locaux qui, voyant la gravité de la blessure, ont demandé une équipe médicale d’urgence et ont entamé des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire (RCR), puisque le garçon était déjà entré en arrêt cardiorespiratoire. Avant, nombreuses adolescents qui était venu à son secours a tenté de couvrir la plaie avec des mouchoirs.

Quelques minutes plus tard, une ambulance est arrivée de Service de soins médicaux d’urgence (SAMU), dont l’équipe de santé a pris le relais des agents de la Police Locale et qui ont continué à pratiquer la RCR pendant plus d’une demi-heure, sans que l’adolescent ne réponde. Enfin, vers 19h30, le médecin a confirmé le décès.

À ce moment-là, la Police nationale avait déjà repris l’enquête et avait appelé le groupe Homicide, qu’en ce moment ils interrogent une multitude de mineurs et de jeunes qui se trouvaient alors sur les lieux des faits. Pendant ce temps, les agents de la Police scientifique Des personnes déplacées de Valence réalisent le reportage photographique et prélèvent des échantillons.

Apparemment, l’agresseur a jeté l’arme du crime dans une poubelle, un grand couteau, qui a été retrouvé par les agents de la Police Locale et gardé jusqu’à l’arrivée des spécialistes de la Police Scientifique, qui l’ont déjà pris en charge pour l’analyser à la recherche de l’ADN et des empreintes digitales de l’agresseur.

Ils ont également récupéré le téléphone portable de l’auteur présumé de l’attentat, qui aurait perdu l’appareil pendant la lutte et s’est enfui sans lui, puisqu’il ne s’est pas rendu compte qu’il avait été lâché. L’un des témoins a mis le mobile en pièces, dans un accès de colère, si bien que la Police n’a pas encore pu le mettre en oeuvre.

De plus, les agents déploient d’intenses efforts pour tenter d’identifier la victime et avertir ses proches, car le garçon ne portait aucun document et aucun des garçons qui se trouvaient dans le parc à ce moment-là ne l’a reconnu, donc tout indique que ce ne serait pas de Burjassot.

A ce moment, le juge d’instruction numéro 6 de Paterna, faisant office de gardien, vient de donner l’ordre de retirer le corps et son transfert à l’Institut de médecine légale (IML) de Valence, où l’autopsie mardi prochain.