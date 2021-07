Un adolescent héroïque sauve un chien qui se noie dans un lac – “C’était incroyable!” | Royaume-Uni | Nouvelles

Connor Telger, un jeune de 17 ans de Dundee, se rendait aux Mumbles, à Swansea, avec sa petite amie et sa mère pour une courte escapade. Les trois ont décidé de s’arrêter à Penllergare Valley Woods pour une pause en chemin, où ils ont rencontré le pauvre chien alors qu’il luttait pour garder la tête hors de l’eau.

La propriétaire du chien, Jane Warner, visitait également la région avec son chien Charlie, qui était tellement excité d’être là qu’il a chassé des canards dans l’eau.

Lorsque le Shih-Tzu, âgé de sept ans, s’est retrouvé pris dans les roseaux épais, il semblait se noyer et lutter pour rester à flot.

Lorsque M. Telger a vu ce qui se passait, il a rapidement enlevé ses entraîneurs et a plongé dans l’eau pour sauver le chien.

Mme Warner, qui ne vit à Swansea que depuis deux mois, a déclaré: “J’ai emmené mes deux chiens, Titch, un Jack Russell âgé de six ans, et Charlie, le Shih Zu qui vient d’avoir sept ans, pour une promenade dans les bois de la vallée de Penllergare.

Mme Warner a déclaré: «À ce stade, Connor n’a pas hésité, a simplement lancé ses baskets et était directement dans l’eau et directement vers Charlie qui avait coulé à ce stade.

“Connor a ensuite attrapé Charlie mais s’est lui-même emmêlé dans les roseaux, il a donc donné des coups de pied pour se démêler et a pagayé avec difficulté plusieurs fois jusqu’à ce qu’ils reviennent à terre.

“Il a posé Charlie et s’est juste effondré sur une pierre à proximité au bord de l’eau. Il n’avait jamais nagé auparavant, ce qui a rendu le sauvetage encore plus incroyable. Il a dit que l’eau était plus profonde qu’il ne le pensait et qu’il ne pouvait pas poser ses pieds et vraiment lutté.

“Comme il faisait un froid glacial, il tremblait, vomissait et était clairement sous le choc. C’était incroyable de ramener Charlie à terre.”

Mme Warner est incroyablement reconnaissante envers l’adolescent pour ses actions héroïques et a l’intention de le retirer en récompense.

Elle a ajouté: “Charlie est mon monde, je suis chroniquement malade et lui et Titch sont une bouée de sauvetage énorme pour moi les jours où je ne peux même pas sortir du lit.

“Donc, le récupérer après avoir regardé impuissant le drame se dérouler était accablant. J’emmène Connor ce soir pour un repas en guise de grand merci et je lui donnerai également une récompense.”