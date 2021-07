Un adolescent israélien vacciné infecte 83 pairs avec le COVID après avoir attrapé le virus d’un parent vacciné ⋆ 10z viral

in

Un adolescent vacciné contre le COVID-19 de Tel Aviv, en Israël, a infecté au moins 83 de ses pairs avec le virus COVID-19 après l’avoir attrapé d’un parent qui a également été vacciné. Le cas de transmission de masse est l’un des nombreux à travers Israël ces dernières semaines, où les législateurs et les responsables de la santé ont menacé de nouvelles restrictions sur les libertés civiles pour soi-disant aider à arrêter la propagation du COVID-19, bien que le pays ait l’un des taux de pleine vaccin contre la maladie.

Tel que rapporté par Channel 12 News, le cas de transmission massive s’est produit lorsque l’adolescent a assisté à une fête du lycée où, malgré son statut vaccinal, il a infecté au moins 83 de ses pairs avec le virus. Selon les responsables de la santé du pays, l’adolescent avait été entièrement vacciné contre le COVID-19 et avait lui-même attrapé le virus d’un parent qui avait également accepté le vaccin expérimental.

Les législateurs et les responsables de la santé israéliens ont exprimé leur inquiétude croissante face aux soi-disant cas révolutionnaires de COVID-19. Selon des chiffres récents, les médecins sont quotidiennement confrontés à des infections révolutionnaires au COVID dans un pays loué par les membres de la structure du pouvoir mondial et les médias commerciaux pour ses efforts de vaccination rapides.

Bien que plus de 57 % des adultes israéliens aient pris les deux doses de vaccin, les autorités envisagent de remettre en œuvre le programme « Green Pass » du pays, similaire à celui observé en Chine communiste, dans lequel les déplacements des citoyens sont contrôlés via un code couleur. système fonctionnant de la même manière que les feux de circulation. Dans le cadre du programme Green Pass, les citoyens téléchargent une application sur leur téléphone portable, donnant un pass vert permettant une circulation relativement libre aux patients COVID vaccinés ainsi que récupérés tout en réduisant les déplacements des autres sous des codes de couleur jaune et rouge.

“Si nous ne coopérons pas et que l’étendue de la morbidité liée aux coronavirus continue d’augmenter, nous envisagerons de rétablir certaines des limitations du Green Pass et nous convoquerons le cabinet des coronavirus pour le faire”, aurait déclaré à son cabinet le Premier ministre nouvellement installé Naftali Bennett. plus tôt cette semaine.

Israël est loin d’être le seul dans le phénomène de cas révolutionnaire, avec des patients du monde entier qui ont perdu la vie à cause du virus COVID-19 d’origine chinoise bien qu’ils aient accepté les doses de vaccin. En Louisiane, les autorités sanitaires ont signalé au moins 30 décès récents dus au COVID chez des patients entièrement vaccinés.

