Un adolescent meurtrier de retour en prison à Wallsend après la réduction de la peine à perpétuité | UK | Nouvelles

Jordan Jobson n’avait que 15 ans lorsqu’elle a poignardé à mort sa nouvelle maman Samantha Madgin, 18 ans. Elle a été emprisonnée à perpétuité après avoir été reconnue coupable du meurtre de 2007, mais a été libérée sous licence en décembre.

Mais Jobson est maintenant de retour en prison après avoir enfreint l’une de ses conditions de licence.

S’adressant à Chronicle Live aujourd’hui, la mère de Samantha, Alison, a déclaré que le tueur n’aurait jamais dû être libéré tôt.

La maman de 55 ans a déclaré: «Nous ne sommes pas autorisés à découvrir ce qu’elle a fait, mais j’espère juste que personne n’a été blessé.

«Nous nous demandons simplement ce qu’elle a fait. Cela ne finit jamais pour nous.

«J’ai toujours essayé de traverser la vie en ne me concentrant pas sur elle, mais en me concentrant sur les bonnes choses.

«Mais quand elle a été libérée, cela a tout ramené.

«Elle n’a rien appris.

“Est-ce que ça va être le modèle maintenant? Est-elle institutionnalisée maintenant? Elle n’est plus une enfant, c’est une adulte.”

Samantha a été assassinée en août 2007 après avoir profité de sa première soirée depuis la naissance de son fils Callum.

L’adolescent n’avait jamais rencontré Jobson auparavant, mais leurs chemins se sont croisés lorsqu’une perturbation a éclaté dans une ruelle à Wallsend, Tyne et Wear. Jobson, qui avait bu de la vodka et pris de la cocaïne, a poignardé Samantha plusieurs fois au visage, aux bras et à la poitrine.

Newcastle Crown Court a entendu l’un des coups percé le poumon de la victime et sectionné une artère majeure près de son cœur, ce qui signifie que rien ne pouvait être fait pour lui sauver la vie.

Le meurtre a laissé le fils de Samantha, Callum, qui n’avait que 10 semaines à l’époque, sans maman.

Jobson, de Walker, Newcastle, a ensuite été reconnu coupable de meurtre et emprisonné à vie. À l’origine, elle avait reçu une peine minimale de 15 ans.

Cependant, après deux appels distincts, ce nombre a été ramené à 11 ans.

Jobson avait été éligible à une libération conditionnelle en 2018 et a été transférée dans une prison ouverte en vue de sa libération.

Mais elle a été renvoyée dans une prison de haute sécurité à peine trois mois avant la fin de sa peine minimale à la suite d’un incident au HMP Askham Grange, une prison à ciel ouvert du Yorkshire.

Il est entendu qu’elle avait menacé un autre détenu.

En avril 2019, quelques semaines à peine avant de se présenter devant la commission des libérations conditionnelles, elle a de nouveau saboté sa chance de mise en liberté après avoir omis de se conformer aux conditions lorsqu’elle a été autorisée à sortir à la journée.

Depuis, la famille de Samantha s’est battue sans relâche pour empêcher sa libération.

En 2019, les proches de Samantha ont créé l’héritage de Samantha en sa mémoire.

L’organisation fournit de l’aide et du soutien à d’autres familles qui souffrent à la suite de crimes commis au couteau.