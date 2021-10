Un adolescent noir risque des années de prison après une attaque inspirée par TikTok contre un enseignant handicapé [VIDEO]

* Une adolescente de Louisiane risque des années derrière les barreaux après avoir attaqué son professeur handicapé dans le cadre d’une nouvelle tendance TikTok inquiétante.

Nous avons signalé précédemment qu’un élève du secondaire Larrianna Jackson, 18 ans, a été arrêtée plus tôt ce mois-ci après avoir frappé au visage un professeur d’anglais handicapé et l’avoir fait hospitaliser. Les autorités ont déclaré qu’elle avait commis l’acte dans le cadre du défi « Slap A Teacher ».

L’incident a eu lieu au lycée de Covington. Jackson se serait filmée en train de frapper le professeur quelques instants après la fin du cours. Dans la vidéo, Jackson s’approche de la femme de 64 ans identifiée et la frappe au visage à plusieurs reprises avant qu’elle ne tombe de sa chaise. Le service de police de Covington a déclaré dans un communiqué que l’enseignant avait été transporté dans un hôpital voisin après avoir subi des blessures lors de l’attaque. Son handicap n’a pas été divulgué au public.

Selon l’affilié de NBC, WDSU News, Jackson a été accusé de coups et blessures au deuxième degré et de cruauté. Comme l’a rapporté Complex, l’éducateur non identifié a dû recevoir un traitement médical pour les blessures subies lors de l’agression.

« Les agents ont appris que cette violente attaque de Jackson pouvait avoir été provoquée par une application virale de médias sociaux connue sous le nom de Tik-Tok », a écrit le département de police de Covington dans un communiqué. « De toute évidence, les utilisateurs de l’application ont estimé qu’il était difficile d’endommager les biens de l’école et d’attaquer les enseignants. Le service de police de Covington tient à rappeler à tous que toute personne qui participe à un tel défi sera réservée en conséquence. Cette affaire fait toujours l’objet d’une enquête et d’autres arrestations sont à venir.

Selon Heavy, Jackson a été incarcéré à la prison paroissiale de St. Tammany le 6 octobre et a été libéré sous caution de 25 000 $ un jour plus tard. Elle devrait être interpellée le 8 décembre.

L’application de médias sociaux populaire TikTok serait détenue et gérée par la Chine, en tant que telle, un initié d’Hollywood affirme que le comportement des centres d’algorithmes de la plate-forme aura les effets négatifs les plus importants aux États-Unis. L’application met au premier plan les utilisateurs qui se blessent et vandalisent des biens tout en la qualifiant de « tendance ».

Le défi d’octobre est de « gifler un enseignant ».

Selon les rapports, des incidents de « gifle à un enseignant » se multiplient dans tout le pays. Un représentant de TikTok a déclaré à Insider qu’un tel contenu n’existe pas sur la plate-forme et que « la plupart des gens semblent en apprendre davantage sur le défi hors ligne à partir de sources autres que TikTok ».

Les éducateurs et la police auraient averti les étudiants que ceux qui participeraient à ce défi s’exposeraient à des mesures disciplinaires, telles que l’expulsion et/ou des accusations criminelles.

TikTok a condamné le « défi de la rumeur », le qualifiant « d’insulte aux éducateurs du monde entier ». La société a également nié qu’il s’agissait d’une tendance sur l’application.