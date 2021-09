Un adolescent surfeur mordu par un requin, ce qui contribue à la réputation de la région

Jeudi dernier, New Smyrna Beach, en Floride, a été à la hauteur de sa réputation de capitale mondiale non officielle des morsures de requins lorsqu’un requin a mordu un surfeur de 16 ans alors qu’il pagayait entre les vagues.

Doyle Nielsen a été mordu au bras droit lors d’une rencontre filmée par Sam Scribner, un photographe tétraplégique qui photographie souvent des surfeurs.

Dans la vidéo publiée sur Instagram, vous voyez deux requins nager dans la même vague avant que Nielsen ne se fasse mordre.

“C’était comme si quelqu’un sur sa planche de surf était venu à toute vitesse directement sur moi et m’avait frappé très fort”, a déclaré Nielsen à “Good Morning America”. “Et puis après que quelqu’un ait crié:” Il y a un requin, sors de là “, j’ai réalisé ce que c’était.”

Avec un ami, Nielsen est rapidement sorti de l’eau en vérifiant son bras. Il a été soigné sur place puis à l’hôpital. Heureusement, il n’a subi qu’une blessure mineure.

Nielsen, en vacances en Géorgie, faisait partie des 200 surfeurs profitant des grosses vagues créées ce jour-là par l’ouragan Larry.

L’incident s’est produit dans les eaux de la région de New Smyrna Beach, à Ponce Inlet, une plage au-dessus, vers 13 h 20. Il s’agissait de la 10e morsure de requin non provoquée cette année dans le comté de Volusia. Aucun n’a été mortel.

Extrait du journal d’actualités de Daytona Beach :

Le comté de Volusia est régulièrement en tête des États-Unis pour les morsures de requins signalées chaque année, bien qu’aucune n’ait été mortelle, selon l’ISAF [International Shark Attack File] enregistrements. La plupart sont des cas mineurs d’erreur d’identité.

« La grande majorité des incidents qui s’y produisent sont des morsures très mineures de jeunes requins pointes noires », [Tyler] Bowling [manager of the Florida Program for Shark Research] mentionné. « Dans des endroits comme New Smyrna, où l’eau est trouble, les requins pointes noires ne voient pas très bien. Ainsi, ils réagissent probablement aux éclairs de mouvement. Cela pourrait être un beau mulet ou un pied humain.