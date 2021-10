Un adolescent tué à New York était membre d’un gang avec une longue feuille de rap: sources

Le garçon de 16 ans tué dans le Lower East Side vendredi soir était un gangster avec une longue feuille de rap qui était plus que probablement la cible de la mort – et est au moins le 22e adolescent tué par la violence de la rue dans la Big Apple cette année, ont déclaré des sources policières.

Isaiah Levine était un membre réputé du Pitt Street Crew et avait dénombré 11 arrestations pour crime entre 2018 et 2021, allant de la possession d’une arme à feu et du vol avec un couteau à une arrestation et un méfait criminel pour avoir prétendument sauté et piétiné la voiture d’un enseignant en novembre 2018 , ont indiqué les sources.

Levine traînait avec un groupe au coin des rues Delancey et Suffolk lorsqu’un homme armé s’est approché et a commencé à exploser vers 20h30, frappant mortellement l’adolescent au visage, ont déclaré des policiers et des sources. Levine a été transporté d’urgence à l’hôpital Bellevue, où il a été déclaré mort.

« Ce n’était pas un enfant qui est resté à l’intérieur », a déclaré un homme d’une vingtaine d’années qui a dit qu’il connaissait Levine, qui vivait dans les Baruch Houses de NYCHA à Delancey. « Il n’allait pas à l’école. Il n’était pas le gamin quand tu entends ça, tu dis ‘Wow, je ne m’attends jamais à ça.’ Vous l’attendez. Il vivait la vie… « Je suis désolé pour ce qui s’est passé cependant. Il était jeune », a déclaré l’homme près de la scène de la fusillade.

Levine faisait l’objet d’une série de vols contre des Américains d’origine asiatique dans le Lower East Side et était suspecté d’homicide dans la région, ont indiqué des sources policières.

Il était dans la rue après avoir été arrêté en février pour une accusation d’armes à feu, selon des personnes proches du dossier. Cette affaire, qui s’est produite à Staten Island, est scellée, ont-ils déclaré.

Le dernier dossier ouvert de Levine concerne un vol qualifié survenu le 22 janvier 2020. Il a comparu pour la dernière fois devant le tribunal le 2 septembre, ont indiqué des sources. L’affaire a été ajournée au 9 novembre.

La famille et les amis ont été submergés de chagrin samedi matin aux maisons Baruch.

« J’essaie de me ressaisir », a déclaré sa mère désemparée, Valerie Andrews, 50 ans, au Post. «Je suis sous le choc..Mes sentiments sont abattus. Je suis en colère et contrarié. Je ne sais pas qui a fait cela, mais j’espère obtenir justice », a-t-elle déclaré.

Une adolescente qui connaissait Levine depuis quatre ans a fondu en larmes lorsqu’un journaliste du Post lui a montré sa photo.

« Oh mon Dieu, c’est Zay! » dit-elle, une référence au nom de la rue de Levine. «Il est la chose la plus douce qui soit. Il ne dérange personne », a-t-elle déclaré en essuyant ses larmes. Elle se souvint que Levine avait un frère aîné.

Il n’y a eu aucune arrestation en lien avec la fusillade mortelle. Des sources policières ont déclaré que quatre hommes avaient été aperçus en train de fuir les lieux et que cinq douilles d’obus de calibre .40 avaient été récupérées sur les lieux.

Une analyse Post des données du NYPD a révélé qu’au moins 21 enfants ont été tués par des armes à feu ou des couteaux entre janvier et le 30 septembre – plus du triple du nombre pour la même période en 2019 et 2020.