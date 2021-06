Un adorable chiot commence sa formation pour les pompiers et les secours and .

Corrie, âgée de deux mois, un chiot berger belge malinois belge, est en train d’être entraînée pour trouver des survivants par les services d’incendie et de sauvetage écossais (Photo: Scottish Fire & Rescue/SWNS)

Il est probablement la recrue la plus mignonne à avoir jamais rejoint les services d’incendie et de sauvetage écossais.

Mais la petite Corrie, un berger belge malinois de deux mois, est plus qu’un joli minois.

Selon le maître-chien et commandant d’équipage Gary Carroll, le chiot à fourrure se comporte bien depuis le moment où il a commencé son cours de formation.

Le garçon intelligent a même commencé à traquer l’odeur des humains en utilisant son jouet.

Après deux ans d’entraînement intensif, Corrie retrouvera le chien actuel de recherche et de sauvetage en milieu urbain Mac, aidant à parcourir les paysages pour les survivants.

Little Corrie était un chiot joueur dès le début, ce qui le rend parfait pour s’entraîner au Scottish Fire and Rescue Service (Photo: Scottish Fire & Rescue/SWNS)



Corrie, le berger belge malinois belge, rejoindra officiellement le service écossais d’incendie et de secours après une formation de deux ans (Photo : Scottish Fire & Rescue/SWNS)

Gary a déclaré: “C’est une période extrêmement excitante et l’entraînement a commencé dès que je l’ai eu.

«Je suis toujours à la recherche d’un chien avec une grande capacité de jeu car il crée un fort désir du chien d’être récompensé.

“D’emblée, Corrie l’a montré et se comporte extrêmement bien jusqu’à présent.”

Corrie sera évalué et noté et, en cas de succès, rejoindra un Mac déjà qualifié.

Les deux suivront les empreintes de pattes du chien de recherche et de sauvetage urbain à la retraite Diesel.

Gary et Mac sont de garde pour des incidents à travers l’Écosse, mais font également partie d’une équipe internationale de recherche et de sauvetage au Royaume-Uni.

