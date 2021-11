Un adorable sac réutilisable Animal Crossing Dodo Airlines apparaît sur My Nintendo Europe

Mise à jour (vendredi 26 novembre 2021 14:45 BST): Si vous avez manqué la dernière fois, vous pourrez peut-être vous procurer l’un des jolis sacs Animal Crossing Dodo Airlines apparus sur My Nintendo en Europe l’année dernière. Nintendo a annoncé un autre réapprovisionnement…

Le sac fourre-tout Dodo Airlines Animal Crossing: New Horizons est de retour en stock sur My Nintendo Store pour 400 points Platine (plus frais de port) ! Obtenez le vôtre maintenant : https://t.co/d6GD67QWQI pic.twitter.com/i4DcfuhPBM – Nintendo UK (@NintendoUK) 26 novembre 2021

Article original (mercredi 5 août 2020 12:15 BST): On se retrouve souvent à déplorer l’époque du bon vieux Club Nintendo et ses cadeaux physiques, mais la boutique My Nintendo nous a redonné le sourire avec l’ajout de cet adorable sac réutilisable Dodo Airlines.

D’après l’agence de voyage trouvée dans Traversée d’animaux : nouveaux horizons, le sac peut être réclamé pour seulement 400 points Platine sur le site Web de My Nintendo. Comme c’est toujours le cas avec My Nintendo, vous devrez payer les frais d’expédition en plus, ce qui peut être assez cher en fonction de votre emplacement.

Vous pouvez récupérer le sac ici – assurez-vous simplement de faire défiler vers le bas pour réclamer votre offre « Gratuit avec les points Platine ». Les tarifs de livraison sont disponibles ci-dessous :

Vers l’Allemagne – 3,99 EUR / 3,55 GBP / 4,45 CHF

Vers d’autres pays* – 6,99 EUR / 6,25 GBP / 7,80 CHF

* Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie , Suède, Suisse, Slovénie, Slovaquie, Royaume-Uni

Si le prix d’expédition en vaut la peine, assurez-vous de sauter rapidement sur cette offre. Nintendo note que le stock est limité et exhorte les fans à réclamer la récompense gratuite et à passer à la caisse dès que possible.

Faites-nous savoir si vous parvenez à en attraper un avec un commentaire ci-dessous.