Un afflux américain à venir ? Le directeur du campus du Bayern Munich, Jochen Sauer, vante les progrès aux États-Unis

Le directeur du campus du Bayern Munich, Jochen Sauer, a constaté les progrès réalisés par le système de football parfois imparfait aux États-Unis.

Les résultats présents s’envolent, le passé… de loin par Sauer.

« L’éducation (de football) que les jeunes joueurs reçoivent aux États-Unis est complètement différente maintenant. La qualité des entraîneurs est meilleure. Combinez cette amélioration technique et tactique avec des capacités athlétiques, et ce sont les raisons pour lesquelles certains joueurs performent au plus haut niveau », a déclaré à Fox Sports Jochem Sauer, directeur de l’académie des jeunes du Bayern Munich. “Le niveau des clubs de MLS a considérablement augmenté depuis, disons 2010. Lorsque les joueurs de MLS sont venus s’entraîner en Allemagne il y a 10 ans, la vitesse de jeu – la vitesse à laquelle le ballon passe d’un joueur à l’autre, à quelle vitesse vous devez anticiper quoi faire ensuite – était trop pour eux. Maintenant, nous allons tester les joueurs du FC Dallas ici, et ils n’ont besoin que de deux ou trois séances d’entraînement pour s’adapter.

Le moment des commentaires de Sauer intervient à une période très intéressante dans le football américain. La United States Soccer Development Academy (USSDA) a été fermée il y a un peu plus d’un an, mais a également réussi à produire la majorité des jeunes joueurs du bassin de joueurs de l’USMNT.

MLS Next, qui est alimenté par les clubs MLS (évidemment), a capturé les progrès de l’USSDA et s’en est inspiré pour les garçons. Pour les femmes, la Girls Academy League et l’ECNL ont absorbé les clubs de premier plan.

Le paysage aux États-Unis est cependant difficile. Avec certains clubs fonctionnant comme une entreprise pure et d’autres prétendant fonctionner comme des entités à but non lucratif, trouver la bonne voie pour les enfants n’est pas une tâche facile en raison de tous les obstacles logistiques.

Le scénario idéal exigerait que les clubs professionnels fassent l’investissement financier nécessaire pour adopter le modèle européen, où une véritable surveillance des clubs pourrait gérer avec justesse toutes les complexités du développement des jeunes joueurs.

