Un afflux net de millions de dollars fait monter le prix du Bitcoin de 1% selon le rapport de la Bank of America

Il n’y a pas de limite aux mauvaises prises sur les crypto-monnaies, en particulier de la part des principaux fournisseurs de services financiers. Et cette semaine, le marché de la cryptographie en a connu quelques-uns.

Pour commencer, le principal régulateur européen des marchés a mis en garde les investisseurs contre les «risques importants» liés à l’investissement dans la cryptographie. En utilisant son rapport semestriel de mercredi, l’Autorité européenne des marchés financiers a averti que «les crypto-actifs sont très risqués et spéculatifs» et que «les consommateurs doivent être attentifs aux risques élevés d’acheter et / ou de détenir ces instruments, y compris la possibilité de perdre tout leur argent.

Avoir beaucoup de respect pour @JamesGRickards, mais il n’y avait aucune substance derrière ces allégations contre Bitcoin. Voici pourquoi Jim a tort #Bitcoin et pourquoi il ne va pas à zéro. 👇 https://t.co/zvpzanbmNT – Charles Edwards (@caprioleio) 17 mars 2021

Cette semaine, Bank of America a également publié sa note de recherche, qualifiant le Bitcoin d ‘«exceptionnellement volatil», ce qui le rend «impraticable» en tant que réserve de richesse ou mécanisme de paiement.

En fait, selon les analystes de la banque, il n’y a «aucune bonne raison de posséder du bitcoin à moins de voir les prix augmenter». Donc, selon eux, si vous préférez la richesse, alors investissez.

«Le principal argument du portefeuille pour détenir des bitcoins n’est pas la diversification, les rendements stables ou la protection contre l’inflation, mais plutôt l’appréciation des prix, un facteur qui dépend de la demande de bitcoins dépassant l’offre», indique la note.

Le rapport s’accrochait à l’anonymat de Bitcoin utilisé par les terroristes et à son impact environnemental, affirmant que le réseau de Bitcoin émettait environ 60 millions de tonnes de CO2 par an, apparemment le même que la Grèce.

99,97% de l’énergie mondiale (en USD) est consacrée à l’alimentation d’un mélange de technologies avec une intensité énergétique d’environ 10% tandis que les 0,03% restants alimentent le réseau Bitcoin avec une intensité énergétique d’environ 1%. #Bitcoin est écologique et techniquement efficace. Fil – Michael Saylor (@michael_saylor) 17 mars 2021

La banque n’a même pas fait d’effort pour comprendre les données, affirmant que 95% de l’offre était contrôlée par les 2,4% des adresses les plus riches, ce qui n’est pas vrai, et l’a comparé aux 1% d’Américains les plus riches contrôlant 30,4% de la richesse des ménages du pays.

Alors que Morgan Stanley, JPMorgan, BNY Mellon, Goldman Sachs et d’autres travaillent sur leur stratégie de cryptographie, Bank of America est occupée avec son rapport intitulé «Bitcoin’s Dirty Little Secrets».

Tout en parlant de la principale crypto-monnaie corrélée aux actifs à risque et pas du tout liée à l’inflation, il dit que Bitcoin est «sensible» à l’augmentation de la demande en dollars.

Le rapport affirme en outre qu ‘«un afflux net dans Bitcoin de 93 millions de dollars peut entraîner une hausse des prix de 1%, tandis que l’analogue de l’or est plus de 20 fois plus élevé».

Eh bien, ce n’est que cette année que, vieux d’un peu plus de dix ans, Bitcoin est devenu un actif cryptographique d’un billion de dollars, en hausse de plus de 14x par rapport au plus bas de mars 2020 et de 2x par rapport à sa dernière course haussière ATH. Au moment d’écrire ces lignes, le BTC / USD se négocie un peu moins de 58000 $, en baisse de 6,4% par rapport à son sommet de 62000 $ par rapport au week-end dernier.

En ce qui concerne le métal précieux, les lingots vieux de centaines d’années ont un marché de 10 billions de dollars dont le prix au comptant est de 1725 dollars l’once, 12% de moins que ses 2075 dollars d’ATH en août, battant le sommet d’août 2011 de 1920 dollars, soit une surperformance de seulement 8%.