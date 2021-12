Un affreux film de Mike Myers fait partie du Top 10 de Netflix

L’un des films les plus vilipendés du début des années 2000 figure en quelque sorte sur la liste des 10 meilleurs titres de Netflix ce week-end : Le chat au chapeau. L’adaptation de Dr. Seuss a atteint le numéro 8 dans la liste des 10 meilleurs films et émissions de télévision pour enfants, et les téléspectateurs plus âgés craignent ce que cela signifie pour la prochaine génération. Certains qui n’ont pas pensé au film depuis des années le regardent maintenant avec admiration.

Le chat au chapeau met en vedette Mike Meyers dans le rôle principal, avec des prothèses, du maquillage et des ornements CGI qui rendraient jaloux le casting des chats de 2019. Le livre pour enfants classique de 1957 a été étiré au-delà de la reconnaissance en un long métrage avec l’ajout de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues qui obscurcissaient le message fantaisiste du livre. Le film a un score lamentable de 9% parmi 163 critiques de films sur Rotten Tomatoes, avec un score plus indulgent de 54% par rapport aux notes du grand public. Il a également été considéré comme un flop au box-office, gagnant à peine son budget à la fin de sa sortie en salles.

« Le chat au chapeau est tellement horrible que c’est de l’or de la comédie », a tweeté une personne alors que le film rejoignait le catalogue de Netflix. Un autre a écrit : « How the Grinch Stole Christmas (2000) et The Cat in the Hat (2003) sont des textes essentiels de l’auteurisme vulgaire, mais certains d’entre vous ne sont pas prêts pour cette conversation.

Le livre original Cat in the Hat est une histoire courte et surréaliste où un chat anthropomorphe vient divertir deux enfants qui s’ennuient un jour de pluie pendant que leur mère est sortie. Leur poisson rouge de compagnie qui parle les avertit que les singeries du chat vont devenir incontrôlables, et bien sûr, ils se rendent compte que la maison est un désordre complet juste avant que leur mère ne rentre à la maison. Cependant, le chat revient avec une machine imaginative qui remet en ordre comme par magie leur maison juste avant l’arrivée de leur mère.

Universal’s Cat in the Hat est un rêve fébrile et j’aime ça pic.twitter.com/bDrCaWcwkt – cris (@ccastle_) 5 décembre 2021

L’histoire enseigne aux enfants à penser de manière créative et à faire confiance à l’impulsion vers le plaisir et la nouveauté, même si les choses ne se passent pas exactement comme prévu du premier coup. La version cinématographique perd cette morale quelque part entre l’ajout d’une baby-sitter paresseuse (Amy Hill), d’un beau-père potentiel (Alec Baldwin) et d’un caméo inexplicable de Paris Hilton comme elle-même, parmi de nombreux autres éléments ridicules.

Pourtant, le film a ses fidèles inconditionnels – notamment à cause de la folie qu’il semble être. Beaucoup ont affiché leur penchant pour le film en ligne, ce qui pourrait expliquer l’augmentation du nombre de téléspectateurs sur Netflix. En fait, certains ont même fait des commentaires sur le fait d’essayer de partager le film avec leurs jeunes parents cette saison des vacances. Si la tendance se poursuit, Netflix devra peut-être envisager de renouveler sa licence sur le film à son expiration le 31 décembre.