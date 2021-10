Les tensions entre Ole Gunnar Solskjaer et les responsables de Man Utd pourraient atteindre un point d’ébullition en raison d’un énorme échec de transfert cet été.

Solskjaer a subi des pressions en raison de la forme décevante du club. Ils ont enregistré deux défaites et un match nul lors de leurs trois derniers matchs de Premier League.

La manière de leur récente défaite 4-2 contre Leicester City était particulièrement frustrante. Les hommes de Brendan Rodgers avaient du temps et de l’espace sur tout le terrain, et a éliminé les Diables rouges tard.

Les échecs tactiques de Solskjaer signifient qu’un certain nombre de cadres supérieurs sont liés au travail. Zinedine Zidane serait à l’étude à Old Trafford.

Il pourrait arriver plus tôt que prévu alors que Man Utd se dirige vers une série de matches difficiles. Solskjaer doit préparer son équipe pour un affrontement en Ligue des champions contre l’Atalanta mercredi. Ils affronteront ensuite Liverpool et les Spurs dans le Prem.

Manchester Evening News propose désormais un reportage sur les sensations dans le vestiaire. Ils écrivent que Solskjaer est « en privé mécontent » de l’échec du club à décrocher un milieu de terrain central cet été.

Ils se sont renseignés sur Eduardo Camavinga mais ont rapidement découvert que le prodige voulait rejoindre le Real Madrid. D’autres milieux de terrain ont été envisagés mais ont été jugés trop chers.

Certains responsables espéraient qu’une grosse offre viendrait pour Paul Pogba. Un tel événement justifierait l’arrivée d’un chapiteau signant au milieu de terrain. Mais aucune offre n’a été reçue et aucune action n’a eu lieu.

Le Norvégien a tendance à utiliser Fred et Scott McTominay au centre du parc. Cependant, il est clair qu’ils ont tous les deux leurs limites, Fred en particulier.

La nouvelle signifie que les tensions pourraient augmenter entre Solskjaer et le conseil d’administration. Ils seront déjà mécontents des mauvais résultats à venir pour Man Utd.

Un désaccord majeur sur la stratégie de transfert du club pourrait mettre fin au mandat de Solskjaer.

Solskjaer a peu de chances de voir la saison à Manchester United

Neville rend son verdict sur Zidane à Man Utd

L’expert de Sky Sports, Gary Neville, a réagi aux liens de Zidane, tout en expliquant comment Solskjaer pourrait avoir du mal avec le vestiaire.

Il a déclaré dans Monday Night Football: « Ça peut marcher, j’ai vu [Vicente] Del Bosque gère une équipe du Real Madrid jusqu’à la Ligue des champions.

« Zidane l’a fait avec de grands joueurs. Je pense que le PSG est comme ça en ce moment. Vous voyez Pochettino là-bas et vous pensez que ce n’est pas vraiment une équipe Pochettino.

« Ole a un peu de ça maintenant. Il a Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Paul Pogba et Harry Maguire.

Sur les problèmes d’avoir une équipe étoilée, Neville a ajouté: « Des personnages massifs dans le vestiaire. Maguire examinera [Raphael] Varane dans le vestiaire et je me dis : « Suis-je plus le meilleur chien ? »

« Vous avez la dynamique de Cavani assis sur le banc qui a été supplié de rester mais qui a maintenant Ronaldo, [Marcus] Rashford et [Mason] Greenwood devant lui.

« [Jadon] Sancho est venu pour 75 millions de livres sterling et maintenant il a l’air d’entrer et de sortir. Tous ces problèmes se développent, Solskjaer doit d’une manière ou d’une autre rassembler ce groupe. »

