Un âge si amusant : la satire de Kiley Reid a un argument politique intelligent

Such a Fun Age de Kiley Reid, le choix du Vox Book Club pour novembre, se déroule en effet à une époque très spécifique. Nous sommes en 2015, la période précédant les élections de 2016. Le président Barack Obama est en poste, Hillary Clinton devrait être la prochaine présidente, et les experts ont l’habitude de déclarer avec suffisance que l’Amérique est post-raciste et post-sexiste.

Comme le montre un tel âge amusant, cela n’a jamais été vraiment le cas. Ce roman est une satire des préjugés libéraux polis, et comment ils s’épanouissent sous un vernis de civilité daltonienne.

Un tel âge amusant concerne Emira, 25 ans. Elle est noire, récemment diplômée de l’université, et a du mal à comprendre ce qu’elle veut faire du reste de sa vie. Son 26e anniversaire approche, ce qui signifie qu’elle est sur le point de se faire virer de l’assurance-maladie de ses parents, elle a donc un compte à rebours pour ce problème.

Mais tout ce qu’Emira aime vraiment faire, c’est traîner avec Briar, sa fille blanche de 3 ans chargée de garde d’enfants. Emira a essayé d’imaginer obtenir un poste de nounou permanent dans une autre famille afin qu’elle puisse obtenir ses propres soins de santé, mais ce ne sont pas les enfants dans l’abstrait qu’elle aime : c’est Briar en particulier, qui est intelligente et impassible et n’arrête jamais de poser des questions.

Ce qu’Emira aime moins, c’est la mère de Briar, Alix. Et c’est avec Alix que la satire de Reid devient la plus pointue.

Alix existe comme une parodie trop réaliste du féminisme blanc Lean In. C’est une sorte de proto-influenceur qui a construit sa marque dans les années 2000 en écrivant des lettres manuscrites aux entreprises demandant des produits gratuits, en les recevant, puis en bloguant sur le résultat. Maintenant, c’est une Instagrammeuse qui dirige une entreprise de coaching qui enseigne aux femmes comment demander ce qu’elles veulent – ​​tant qu’elles sont de gentilles femmes de la classe moyenne supérieure qui demandent poliment, respectueusement et avec des articles de papeterie coûteux. Son hashtag signature est #LetHerSpeak.

Le dire que l’intérêt d’Alix pour laisser les femmes parler est faux vient très tôt, lorsque nous entrons dans son point de vue et apprenons ce qu’elle pense de Briar. Alix est viscéralement agacée par la voix de Briar, qui est « forte et rauque » et « consomme tout sur son passage ». Briar semble plus indisciplinée à Alix que les autres enfants de son âge, moins respectable dans sa curiosité et ses désirs. Ainsi, bien qu’Alix soit heureuse d’utiliser Briar comme accessoire – l’allaiter depuis la scène lors d’un événement afin de tirer parti d’un moment viral, se positionnant comme l’icône de la maman moderne qui a tout – elle préfère ne pas faire trop attention à Briar au quotidien. C’est pourquoi elle engage Emira.

Et Alix se retrouve fascinée par Emira, bien plus qu’elle ne l’est par Briar. Elle veut qu’Emira utilise sa jeunesse, sa noirceur et sa beauté pour valider Alix, pour affirmer que puisqu’Alix a un ami noir proche et que ses chaussures préférées viennent de Payless, elle est toujours cool. Elle veut, aussi, « sauver » Emira d’elle-même, lui apprendre à peaufiner sa présentation de soi et refaire son CV et commencer à écrire des lettres de motivation manuscrites sur une belle papeterie crémeuse.

Cependant, Emira n’est pas particulièrement intéressée par tout cela. Elle veut surtout des soins de santé et elle veut être considérée comme une humaine plutôt que comme un accessoire dans les performances progressistes des Blancs. C’est pourquoi sa relation la plus proche est avec Briar, qui l’aime avec une gravité profonde et spécifique. C’est aussi pourquoi elle ne se soucie pas d’Alix, qui la traite comme un trophée – et pourquoi elle se méfie un peu de son propre petit ami blanc, Kelley.

Alors qu’Alix est une méchante évidente, une folle qui pourrait tout aussi bien être l’incarnation vivante d’Instagram d’une femme blanche, Kelley est un personnage plus ambigu. On ne rentre jamais dans sa tête, comme on le fait avec Alix, mais on voit de l’extérieur qu’il a confiance en lui et qu’il est vraiment plutôt cool, quelqu’un de facile à aimer.

Mais Kelley aussi, note Emira avec une certaine surprise, ne semble sortir qu’avec des femmes noires et avoir des amis noirs. Il laisse tomber le mot n dans une conversation informelle, r dur et tout. Quand Emira parle de racisme, il semble très désireux de prouver qu’il « comprend », mais elle n’est pas du tout sûre qu’il le comprenne. Il semble savourer son indignation face à sa situation d’une manière qu’elle continue de penser est peut-être un peu rebutante.

Kelley et Alix, apprend-on finalement, ont une histoire. Cela les a laissés pleins de ressentiment les uns envers les autres – et aussi désireux d’utiliser Emira comme pion dans le concours Alix étiquette mentalement Lequel d’entre nous est réellement plus raciste?

Et ainsi, un âge si fin se termine avec Emira, maintenant dégagée à la fois d’Alix et de Kelley, ne pensant pas à elles mais à Briar. Briar était la seule personne dont Emira pouvait être sûre qu’elle l’aimait vraiment pendant tout son temps en tant que baby-sitter – mais Emira craint que coincée seule avec sa mère négligente et tous les privilèges de la blancheur, Briar, elle aussi, vienne sous-traiter son travail émotionnel à quelqu’un elle peut embaucher. Dans le monde du racisme libéral, le problème n’est pas tant la haine que le fétichisme irréfléchi et insensible.

Partagez vos réflexions sur un âge si amusant dans la section commentaires ci-dessous et assurez-vous de confirmer votre présence pour notre prochain événement de discussion en direct avec Kiley Reid elle-même. En attendant, abonnez-vous à la newsletter Vox Book Club pour ne rien manquer.

Questions de discussion

Parlons de cette scène de Thanksgiving ! Alix et Kelley se reconnaissent pour la première fois lorsqu’Alix invite Emira et son petit ami à sa fête de Thanksgiving, pour laquelle elle a décoré avec ironie des citrouilles et des dindes collantes. Thanksgiving vous a semblé un bon moment pour révéler tous ces secrets ? Qu’en est-il de la politique de classe de Kelley prenant au sérieux le décor ironique d’Alix ? Emira devient l’assistante administrative d’un directeur régional du US Census Bureau, et de là obtient une promotion non spécifiée. Que pensez-vous d’Emira se retrouvant dans un bureau dédié à l’observation et à la chronique des changements démographiques dans ce roman dédié à la satire de différentes démographies sociales ? Cela correspond-il aux idées qui intéressent Emira à travers le reste de Such a Fun Age ? Alix est probablement le personnage le plus riche de ce roman – affreux et grincheux, bien sûr, mais aussi convaincant dans ses efforts désespérés. Je me suis souvent retrouvée à l’apprécier malgré moi, partant du principe que le personnage le plus intéressant est généralement celui qui veut les choses avec le plus d’énergie, et Alix veut de tout son cœur creux. Qu’avez-vous ressenti pour elle ? Alors qu’Alix devient terriblement divertissante, le travail d’Emira dans ce livre est de supporter beaucoup de choses, jusqu’à ce qu’elle ne le fasse pas. Comment cela change-t-il la façon dont vous vous engagez avec les deux ? Avec Emira jouant la défense pendant une grande partie du livre, quelles sont les qualités qui vous font vous accrocher à elle en tant que protagoniste – ou non ? Kelley est un personnage profondément ambigu, et nous ne découvrons jamais complètement quel est son accord, en partie pour faire atterrir la dernière erreur de direction. Comment avez-vous fini par penser à lui à la fin du roman ? Tout le livre est construit autour d’une vidéo d’Emira faisant face à un agent de sécurité raciste dans une épicerie qui l’a accusée d’avoir kidnappé Briar. Emira considère la vidéo comme humiliante et veut vraiment l’empêcher de sortir, mais Alix et Kelley pensent toutes les deux qu’elle devrait la divulguer. Que pensez-vous de ce conflit ? Pourquoi Emira veut-elle empêcher quiconque de voir la vidéo, et pourquoi Alix et Kelley sont-elles si désireuses d’en faire tout un plat ? Cette histoire change-t-elle votre perception de notre passe-temps national consistant à disséquer des vidéos de racisme quotidien sur les réseaux sociaux ?