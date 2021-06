Un agenda bien rempli en Italie

L’Inde pourrait profiter de la présence des ministres des Affaires étrangères d’Afrique du Sud et du Brésil pour organiser une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’IBSA en marge de la ministérielle du G-20. (Photo d’archive : IE)

Par Anil Wadhwa,

Malgré la pandémie mondiale, les engagements sur l’agenda diplomatique international se poursuivent sans relâche. Le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar vient de conclure une visite réussie en Grèce, la première en 18 ans, où les deux pays ont exprimé une convergence sur les réalités géopolitiques et géoéconomiques, y compris l’Indo-Pacifique. L’importance réside dans le fait que la Grèce a été l’un des premiers bénéficiaires de l’initiative chinoise “la Ceinture et la Route”, le port stratégique du Pirée étant passé sous le contrôle de la compagnie maritime chinoise COSCO en 2016. Alors que l’Inde essaie d’impliquer tous les pays d’Europe, le les perspectives d’un ensemble plus large d’indicateurs commerciaux, d’investissement et géographiques s’améliorent. L’action se déplace maintenant vers le pays hôte du G 20, l’Italie.

Les projecteurs sont braqués sur la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 et la session ministérielle conjointe des ministres des Affaires étrangères et du Développement dans la ville historique de Matera le 29 juin ainsi que l’événement ministériel du G-20 sur l’aide humanitaire le 30 juin 2021 dans le port stratégique de Brindisi. qui sert de plaque tournante pour la distribution de l’aide alimentaire indispensable aux pays en détresse à travers les organisations internationales basées à Rome comme le Programme alimentaire mondial. Comme d’habitude, quelques rencontres bilatérales sont également prévues, en premier lieu avec l’Italie, pays hôte, et d’autres interlocuteurs importants comme le Royaume-Uni, le Mexique et Singapour.

L’Italie est membre de groupements régionaux et mondiaux de premier plan, notamment l’UE, le G 7, le G 20, l’OTAN et l’OCDE. L’Italie est un acteur important pour la relance et l’intensification du partenariat Inde-UE dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la connectivité, des technologies numériques et du climat, ainsi que des prochaines négociations pour les accords de commerce et d’investissement entre l’Inde et l’UE. Le sommet virtuel de l’année dernière entre l’ancien Premier ministre italien Conte et le Premier ministre Modi a marqué une étape importante lorsque les deux pays ont signé une déclaration commune et un plan d’action pour hiérarchiser les domaines de coopération et les objectifs stratégiques pour la période 2020-2025. Actuellement, l’Inde et l’Italie sont des partenaires importants dans des secteurs clés tels que la finance, le développement ferroviaire, l’industrie de la mode et la fabrication automobile. Avant le début du Covid en 2019, le volume des échanges entre les deux pays atteignait 9,52 milliards d’euros. L’Italie est toujours le cinquième partenaire commercial de l’Inde dans l’UE. Les entrées italiennes d’investissements en Inde d’avril à décembre 2020 se sont élevées à 3,02 milliards de dollars. Environ 600 entreprises italiennes sont actives sur le marché indien. L’accent est actuellement mis sur la fabrication de pointe, les machines-outils et la métallurgie, l’industrie automobile, la transition énergétique, les infrastructures, en mettant l’accent sur les chemins de fer, l’agroalimentaire et les technologies de l’information.

Alors que l’Inde est aux prises avec les défis d’une population croissante, de l’urbanisation et du changement climatique, l’Italie peut être un partenaire idéal pour l’Inde dans les domaines de l’économie circulaire, des solutions d’approvisionnement en eau et des déchets en énergie, des technologies d’atténuation de la pollution, de l’automatisation et de l’ensemble de la chaîne de transformation des aliments, y compris conservation, transformation et logistique des aliments. Il existe une coopération continue dans les domaines des énergies renouvelables, des produits chimiques et pharmaceutiques, des technologies de l’information, des startups et de l’innovation, du commerce électronique, de la transformation des aliments et des technologies connexes, et des produits de luxe. La collaboration des petites et moyennes entreprises est très prometteuse. Le programme Inde-Trente pour la recherche de pointe et les centres d’excellence des forces mutuelles sont les caractéristiques du programme bilatéral indo-italien de science et de technologie. L’importance de l’Italie pour l’Inde dans le domaine de la construction navale, des systèmes sous-marins, des radars, de l’électronique et des équipements à haute altitude continue d’être reconnue. L’accord de co-développement et de coproduction de systèmes militaires et les protocoles d’accord signés entre Fincanteri et le chantier naval de Cochin sur la conception, la construction navale, la fabrication et les réparations sont importants pour le programme indien Atmanirbhar Bharat. La coopération en matière de lutte contre le terrorisme s’est bien déroulée et l’éducation est en train de devenir un domaine de coopération solide. Le lien culturel entre les deux pays, deux civilisations anciennes, a toujours été fort. L’archéologie et la préservation des monuments resteront une priorité entre les deux pays. Il y a une diaspora indienne forte de 162 000 en Italie. En 2020, l’Inde a offert à l’Italie une série de matériel de soutien et de secours à la lumière de la pandémie de Covid. Au milieu de la deuxième vague de pandémie en cours, l’Italie a apporté à l’Inde un soutien fort dont elle avait grand besoin, notamment une usine de génération d’oxygène qui a été installée à l’hôpital ITBP de Greater Noida près de Delhi. La question des marines qui ont entravé les relations entre les deux pays de 2012 à 2016 et la question de la compétence sur leur procès est désormais fermement derrière les deux pays suite à l’attribution de la Cour permanente d’arbitrage, le dépôt complet et définitif d’indemnisation par l’Italie auprès de la Les autorités indiennes et le règlement de la question du procès des marines en Italie.

La durée de la réunion bilatérale avec l’Italie sera courte, et on peut s’attendre à ce qu’outre une révision du plan d’action, l’accord en cours sur la migration et la mobilité entre les deux pays ainsi qu’une coopération spécifique à l’innovation et à l’énergie axée sur la transition énergétique en cours en Inde et le rôle que peut jouer l’Italie sera au centre de l’attention. À la lumière de l’intérêt de l’UE pour l’Indo-Pacifique, l’Italie et l’Inde peuvent travailler ensemble dans la région, en particulier sur des chaînes d’approvisionnement résilientes et des projets d’infrastructure dans les pays tiers. Une intéressante réunion trilatérale virtuelle entre le Japon, l’Inde et l’Italie sur l’Indo-Pacifique et les domaines possibles de coopération trilatérale a déjà été organisée par l’Italie il y a quelques semaines. Il existe une convergence entre l’Inde et l’Italie pour soutenir toutes les questions de connectivité qui reposent sur des normes et des standards internationalement reconnus, la bonne gouvernance, l’état de droit, l’inclusion, la transparence et des règles du jeu équitables, comme le reflète la déclaration conjointe indo-italienne du 6 novembre 2020 .

L’Inde travaille en étroite collaboration avec un certain nombre de pays de l’océan Indien qui font partie de l’IORA sous la rubrique de sa politique de SAGAR (sécurité et croissance pour tous dans la région) énoncée par PM Modi en 2015. L’Italie est un partenaire fort pour la région MENA. pays en matière d’innovation, de commerce et d’intégration régionale. L’Inde et l’Italie peuvent s’associer dans des projets de coopération dans l’océan Indien et les régions MENA dans les domaines de l’économie bleue, du tourisme côtier et de croisière, de la pêche, des ressources marines, de la réduction des risques de catastrophe, de la coopération universitaire et scientifique, de la promotion du tourisme et des échanges culturels ainsi que sécurité maritime.

Le Quad Summit du 12 mars avait décidé de déployer un plan de vaccination pour l’Indo-Pacifique, dans le cadre duquel l’Inde fabriquerait des vaccins américains avec des fonds américains et japonais et l’Australie en déploierait la distribution dans l’Indo-Pacifique. Compte tenu de l’urgence due aux mutants et aux multiples vagues de la pandémie, il y a des spéculations que les ministres des Affaires étrangères du Quad pourraient se réunir en marge de la réunion du G 20 pour avancer le calendrier de ce plan de déploiement à fin 2021. , à partir de la période initiale de fin 2022. Biological E, basée à Hyderabad, en Inde, aura besoin de prêts et de fonds japonais de la JICA de la Development Finance Corporation des États-Unis pour augmenter la production du vaccin Johnson and Johnson Covid 19 avant le calendrier prévu plus tôt.

L’Inde pourrait profiter de la présence des ministres des Affaires étrangères d’Afrique du Sud et du Brésil pour organiser une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’IBSA en marge de la ministérielle du G-20. Traditionnellement, les pays de l’IBSA se concentrent sur les questions de sécurité, de terrorisme et de changement climatique, le système commercial multilatéral, le désarmement et la coopération Sud-Sud. Les efforts déployés par l’Inde et l’Afrique du Sud pour une renonciation à la propriété intellectuelle dans le cadre de l’accord ADPIC sur les produits et technologies de santé, y compris les diagnostics, les produits thérapeutiques, les vaccins, les dispositifs médicaux, les équipements de protection, leurs matériaux ou composants, et leurs méthodes et moyens de fabrication pour le La pandémie de Covid 19 à l’OMC ainsi que le rôle que le fonds IBSA pour la réduction de la pauvreté et de la faim peut jouer dans la situation actuelle à laquelle le monde est confronté méritent une attention particulière de ce groupe.

(L’auteur est un ancien secrétaire (Est) au ministère des Affaires étrangères et a été ambassadeur de l’Inde en Italie, en Pologne, à Oman et en Thaïlande. Il est actuellement membre distingué de la Fondation internationale Vivekananda, à New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

