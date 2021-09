Un agent de la patrouille frontalière agressé par un passeur alors qu’il tentait d’arrêter des migrants à la frontière ; cinq arrêtés

Cinq personnes ont été arrêtées après qu’un agent de la patrouille frontalière a été agressé par un passeur alors qu’il tentait d’arrêter des migrants tentant d’entrer aux États-Unis via la frontière sud à San Diego, en Californie.

Les douanes américaines et la protection des frontières (CBP) ont déclaré que cinq personnes avaient été arrêtées mercredi lors d’une opération, ainsi que des munitions, des stupéfiants, des véhicules et des échelles de fortune lors d’une opération visant l’organisation criminelle soupçonnée d’être responsable de l’attaque.

UN VÉHICULE DE PATROUILLE DES FRONTIÈRES FAUX ARRÊTÉ EN ARIZONA, DÉMOUILLANT UNE TENTATIVE DE CONTREBANDE HUMAINE

Un agent de l’USCBP a été agressé alors qu’il menait des opérations au mur frontalier. (Douane et patrouille frontalière)

L’agent a été agressé la semaine dernière près du port d’entrée de San Ysidro, alors qu’il tentait d’arrêter les 12 à 15 migrants qui se trouvaient entre deux murs frontaliers de la région. Après avoir vu l’agent, le groupe s’est enfui au Mexique, mais alors que l’agent récupérait l’échelle qu’ils avaient utilisée, un passeur l’a frappée avec ce que l’on pense être un 2×4.

L’agent a ensuite été soigné dans un hôpital local pour des contusions et des lacérations faciales après avoir été aidé par des collègues.

L’opération visant à attraper les passeurs a été coordonnée entre la patrouille frontalière et le gouvernement du Mexique, partageant des informations sur les passeurs connus. Le Mexique a exécuté deux mandats de perquisition et arrêté quatre Mexicains et un citoyen américain. Parmi la contrebande, ils ont trouvé du fentanyl, de la méthamphétamine, des cartouches et d’autres échelles.

Le CBP, dans un communiqué, a déclaré qu’il s’agissait de la troisième agression contre des agents de la patrouille frontalière au cours du mois dernier dans ce seul secteur. Séparément, des coups de feu ont récemment été tirés sur des agents à San Diego et au Texas.

ARIZONA AG MISE EN GARDE D’UNE MENACE À LA FRONTIÈRE POTENTIELLE DES TERRORISTES LIBÉRÉS PAR LES TALIBAN EN AFGHANISTAN

Le nouveau chef de la patrouille frontalière américaine, Raul Ortiz, a récemment salué le travail des agents de la patrouille frontalière et leur « engagement indéfectible » envers la sécurité nationale et frontalière malgré les attaques contre eux.

“Nous prenons ces menaces et actes de violence au sérieux et ferons tout notre possible pour identifier et traduire en justice ceux qui cherchent à nuire aux hommes et aux femmes de la patrouille frontalière”, a déclaré le chef de la patrouille frontalière américaine Raul Ortiz dans un communiqué le mois dernier.

Plus de 212 000 migrants ont été appréhendés en juillet, dans le cadre d’une augmentation continue et spectaculaire du nombre qui a submergé les agents et les ressources. L’administration Biden a déclaré que l’une de ses stratégies pour lutter contre la vague est de s’attaquer aux organisations criminelles transnationales et aux passeurs qui facilitent la crise des migrants.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En avril, il a lancé l’Opération Sentinelle pour travailler à l’identification des passeurs et des associations et prendre des mesures, notamment la révocation des documents de voyage, la suspension et la radiation d’entités commerciales et le gel des avoirs financiers et bancaires.

“Nous visons à couper l’accès à ce profit en refusant à ces organisations criminelles la possibilité de voyager, de commercer et de financer aux États-Unis”, a déclaré le secrétaire du Département de la sécurité intérieure (DHS), Alejandro Mayorkas. “Nous avons l’intention de perturber chaque facette du réseau logistique que ces organisations utilisent pour réussir.”