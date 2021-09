Un agent de livraison Swiggy tue le propriétaire d’un restaurant dans le Grand Noida en raison d’un retard de commande, la police lance une chasse à l’homme

in

Sunil Agarwal, le propriétaire du restaurant, a tenté d’intervenir et de mettre fin à la dispute, mais a été abattu par l’agent de livraison.

Un agent de livraison de la plate-forme de livraison de nourriture en ligne Swiggy aurait abattu mercredi un propriétaire de restaurant à Great Noida, dans l’Uttar Pradesh, à la suite d’une altercation concernant le retard dans la préparation d’une commande, a annoncé la police.

La police a enregistré une affaire et a déclaré avoir formé trois équipes pour attraper l’accusé, qui est toujours en fuite. Ils étudient les images de vidéosurveillance de la région pour retrouver l’agent de livraison.

L’incident s’est produit dans la nuit intermédiaire de mardi et mercredi lorsque l’agent de livraison s’est rendu au restaurant Zam Zam, situé à l’intérieur d’un complexe résidentiel nommé Mitra, pour récupérer une commande de poulet biryani et poori sabzi.

Alors que la commande de poulet biryani lui a été remise immédiatement, l’un des employés du restaurant a déclaré que l’autre commande prendrait un peu plus de temps.

Cela a conduit à une violente dispute entre les deux, et le propriétaire du restaurant Sunil Agarwal a tenté d’intervenir et de mettre fin à la dispute. Cependant, le livreur lui aurait tiré dans la tête avec l’aide de son ami.

L’employé du restaurant et d’autres membres du personnel ont transporté Sunil à l’hôpital où il a été déclaré mort.

Selon la police, citée par India Today, les témoins oculaires ont déclaré que l’accusé était sous l’influence de l’alcool. Il était accompagné d’un autre homme qui a aidé à tuer le propriétaire du restaurant.

Swiggy n’a pas répondu à une demande de FinancialExpress.com pour un commentaire sur la question.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.