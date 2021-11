Un agent de sécurité d’Astroworld s’est senti mal préparé, le jour de la formation avant le festival

Beaucoup se demandent pourquoi personne qui travaille à la sécurité à Astroworld Fest n’a fait plus pour arrêter le spectacle alors que la tragédie se déroulait … et un garde dit que c’est parce qu’ils n’étaient terriblement pas préparés.

Darius Williams était l’une des centaines de personnes qui ont été embauchées pour assurer la sécurité du festival par une société appelée Contemporary Services Corporation (CSC)…

Quoi qu’il en soit, Williams nous dit qu’il a été embauché quelques jours avant le début du festival – et il affirme que son rôle était vague et mal expliqué. En fait, le gars dit qu’il a terminé sa formation juste un jour avant le début de l’Astroworld Fest – et il nous dit qu’il se sentait insuffisamment informé ou entraîné pour la tâche à accomplir.

En conséquence… Williams nous dit qu’il a entièrement abandonné le travail le jour où il était censé travailler – parce qu’il était si mal à l’aise avec l’incompétence dont il dit avoir été témoin.

Voici juste un avant-goût de ce que Williams dit que lui et d’autres gardes ont été soumis (ou pas plutôt) afin de réussir le test d’odorat du SCC pour le concert. Pour commencer, Williams nous dit que lui et les autres ont dû passer un examen de licence pour un agent de sécurité de niveau 2 – mais allègue que la formation pour le test a été brève et que toutes les réponses dont ils avaient besoin étaient fournies … via un livre ouvert et même de l’instructeur lui-même, qui laissait échapper les réponses.

Fatigué et affamé … Williams s’est présenté vendredi pour son premier quart de travail et a déclaré qu’il s’était immédiatement rendu compte qu’ils manquaient de personnel et n’étaient pas équipés pour gérer les foules massives. Il dit qu’il a fait part de ses inquiétudes aux superviseurs et qu’après avoir essayé de le déplacer du poste d’entrée à un autre rôle … le mec a juste levé les mains et est parti car il estimait que c’était dangereux.

Williams affirme que d’autres gardes travaillant ce jour-là voulaient également se lever et démissionner – mais il n’est pas resté assez longtemps pour voir s’ils le faisaient. BTW … il nous dit également qu’il n’y avait pratiquement aucune expérience en sécurité requise pour postuler, comme en témoigne le propre de l’entreprise Offres d’emploi.

Dans cet esprit, il dit qu’il ne sait pas quel garde aurait pu être piqué avec une aiguille – mais ajoute qu’il est concevable que quelque chose comme cela puisse se produire en raison des mesures de sécurité ternes.