Un agent du NYPD tase un homme noir dans le métro ; département sous surveillance ⋆ .

Après qu’une vidéo d’un homme noir tatoué par un policier de New York dans une rame de métro soit devenue virale sur Internet, les politiciens locaux et les dirigeants communautaires ont examiné le NYPD et sa capacité à faire respecter les lois du métro sans cibler de manière disproportionnée les passagers noirs et bruns.

29 ans David Crowell a été identifié comme l’homme tasé par le NYPD après que des agents eurent affirmé qu’il avait aidé un autre passager à franchir les portes sans payer le tarif.

TROP C’EST TROP! Un gang d’officiers de @NYPDnews a envahi un train, a sauté à bord et a tasé un jeune homme noir. Ils l’ont accusé d’évasion tarifaire et de nombreux témoins dans le train ont tenté d’expliquer aux flics qu’il avait payé son billet. pic.twitter.com/2DPXwPFwVR – Anthony Beckford (@Vote4Beckford) 14 juillet 2021

L’épisode s’est produit vers 18 heures le 6 juillet dans une station de métro près de la 116e Rue et de Lenox Avenue à Harlem, New York, selon le New York Times. La police a reconnu que Crowell avait payé son propre billet, mais a déclaré qu’il avait aidé un passager à éviter de payer le leur, ce qui a conduit un essaim de policiers à entrer dans le train pour arrêter l’homme et un officier utilisant finalement un pistolet paralysant sur lui.

Des images de spectateurs ont capturé le moment où Crowell a été tasé, le montrant entouré d’officiers tentant de le retenir alors qu’il semble résister. Après environ 30 secondes de lutte, il semble se détendre – c’est à ce moment-là qu’un officier derrière le dos de Crowell sort un pistolet paralysant et le met au sol.

La vidéo a été publiée par un militant de Black Lives Matter et candidat au conseil municipal de New York Anthony Beckford, qui a condamné la façon dont la police a géré la situation à travers une série de tweets. Beckford a déclaré que la vidéo lui avait été envoyée par un membre de la communauté.

“J’exige le licenciement immédiat, l’arrestation et l’inculpation de ces officiers”, a déclaré Beckford. «Regardez les fonds qui sont gaspillés ici. Ces fonds pourraient aller à nos écoles, logements, emplois, programmes pour les jeunes, réparer le métro, mettre fin à l’insécurité alimentaire, etc. », a-t-il poursuivi.

Beckford a déclaré à CNN dans une interview que l’événement était “un exemple clair d’abus de pouvoir et valide davantage les appels à la justice et à la responsabilité”.

« Rien de moins sera considéré comme une gifle pour les New-Yorkais noirs et bruns qui veulent vivre leur vie sans subir de violence policière constante », a-t-il ajouté. « Si nous voulons lutter contre la violence, assurons-nous de lutter également contre la violence policière. »

NYPD News a publié des images de caméra corporelle de ce qui aurait conduit Crowell à être tasé, décrivant qu’il est vu dans la vidéo “maudire les agents, refusant de sortir du train et les menaçant”, ce qui a incité les agents à utiliser le pistolet paralysant après avoir aurait continué à résister à son arrestation. Les visages des policiers ont été floutés dans la vidéo.

La vidéo de 22 secondes montre un Crowell déjà aggravé se disputant avec un officier debout devant la porte ouverte du métro, disant à l’officier à plusieurs reprises qu’il a payé son billet tandis que l’officier lui dit qu’ils ne partent pas.

L’échange s’intensifie et Crowell commence à maudire les agents en disant “F *** la police. Que dit mon dos ? avant de soulever sa chemise pour montrer ce qui semble être un tatouage. Il est ensuite entendu dans la vidéo en train de dire à un officier « vous éclatez cette merde, je vais vous exécuter. Je vous promets.”

Maire de New York Bill DeBlasio a commenté l’événement, déclarant à CNN : « Nous sommes très clairs sur la formation de nos officiers, l’objectif est de désamorcer, et il est clair ici que nous ne nous sommes pas retrouvés avec une situation de désescalade. Donc, cela doit être examiné attentivement pour voir ce qui pourrait être fait différemment à l’avenir. »

Concernant Crowell, il a ajouté que d’après ce qu’il a vu dans les images, “l’individu impliqué était très agressif à certains égards, menaçant même la police et ce n’est tout simplement pas acceptable non plus”. Ancien candidat à la mairie de New York Maya Wiley a également critiqué l’événement, répondant au tweet de Beckford : « Ce n’est PAS la sécurité publique. Il y a beaucoup de policiers qui escaladent un incident qui, tout au plus, aurait été une convocation. Plus de policiers dans le métro n’augmentent pas la sécurité publique pour tout le monde.

