Un agent fait face à une blessure effrayante dans la mission ‘Sea Cave Recon’ (exclusif)

Le défi amène les choses à un tout autre niveau sur les espions, les mensonges et les alliés, et la prochaine mission quotidienne devrait prouver ce point. Dans un extrait exclusif de la mission quotidienne de mercredi, les nouveaux partenaires Michele Fitzgerald et Corey Lay font de leur mieux pour réussir la mission afin d’éviter une autre élimination. Cependant, le terrain rocheux de l’emplacement de la mission peut mettre un frein à leurs plans.

Dans la mission de cette semaine, appelée Sea Cave Recon, les agents sont chargés de récupérer deux “bombes”. Puisqu’il s’agit du défi, ce ne sera pas aussi facile qu’il y paraît. Les agents devront récupérer la première bombe dans les profondeurs des mers croates violentes, se diriger vers la mallette pour récupérer la deuxième bombe, nager jusqu’à un Waverunner qui les entraînera jusqu’à un point de contrôle, puis nager le reste du chemin jusqu’au point de contrôle pour désactiver leurs bombes.

Michele et Corey – ainsi que les nouveaux partenaires Tori Deal et Ed Eason – s’essayent tous à Sea Cave Recon dans cet aperçu exclusif. Comme l’explique l’ancien de Survivor, il est important qu’elle et Corey remportent la mission, car ils sont le seul partenariat à avoir vu les deux individus être éliminés. De plus, puisque Michele et Corey sont tous deux des recrues, ils sont encore plus une cible pour l’alliance des vétérinaires de cette saison. Dans le clip, elle explique : “Je vois l’écriture sur le mur. Les vétérinaires ont conclu un pacte, et leur pacte est de faire sortir toutes les équipes de recrues avant qu’elles ne commencent à pointer leurs armes les unes sur les autres.” Michele ajoute : “Il est donc essentiel que Corey L. et moi remportions le défi d’aujourd’hui.”

Une fois que l’animateur TJ Lavin sonne du cor, les deux duos plongent dans l’eau pour récupérer leur première bombe. Mais Corey remarque rapidement que Michele s’est blessée au milieu de la mêlée, car elle a du sang qui coule sur son visage. Il dit à la caméra: “Tout ce que je vois, c’est ce sang qui jaillit sur le visage de Michele. Je sais qu’en ce moment je ne peux pas lui en parler car elle pourrait se déchaîner. Si Michele saigne pour cette chose, je ne peux pas la laisser tomber. “

Michele et Corey pourront-ils remporter la mission quotidienne malgré sa blessure apparente ? Ou les vétérinaires continueront-ils à éliminer les recrues ? Les fans peuvent se connecter à The Challenge: Spies, Lies, and Allies mercredi soir à 20 heures pour voir comment se déroule tout le drame. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.