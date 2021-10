Un agent immobilier nu dévoile tout dans une liste hilarante pour LA Home

Si vous voulez savoir à quel point il est difficile de se démarquer sur le marché immobilier de Los Angeles, demandez simplement à ce type…

L’agent immobilier, David Ferrugio, a tout mis à nu sans vergogne sur son Instagram pour promouvoir une maison de 1,29 million de dollars sur le marché dans le quartier de Monterey Hills près de LA

Ferrugio a posé pour non pas une, pas 2, mais 5 photos nues pour présenter le 3 lits, 2 salles de bain, 2 100 pieds carrés. maison qui vient d’être répertoriée cette semaine … y compris une photo de cuisine effrontée et quelques façades complètes – à l’avant et à l’arrière de la propriété.

Selon Ferrugio… ses clients étaient à bord avec sa tactique de marketing sur le thème des adultes, et pour être juste – il est stratégiquement flou.

Difficile de dire si cela aide ou blesse David avec les acheteurs potentiels, mais il convient de noter que les sites d’agents immobiliers réels n’incluent que les photos de la maison, et non l’agent immobilier nu.

Cela changerait vraiment la donne… et c’est plutôt génial !!!