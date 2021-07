Un agent immobilier suspend un employé pour des tweets racistes ciblant des stars anglaises

Andrew Bone affirme que des tweets offensants ont été envoyés depuis son compte après son piratage (Photo : ./.)

Un agent immobilier a suspendu l’un de ses employés pour des tweets racistes ciblant des joueurs anglais après leur défaite à l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche soir.

Le prince William, le Premier ministre Boris Johnson et le capitaine Harry Kane faisaient partie des personnalités publiques pour condamner les ignobles abus visant Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka à la suite de leurs pénalités manquées lors de la fusillade.

Les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement commencé à signaler des tweets et des comptes offensants, dont un appartenant à Andrew Bone, travaillant pour l’agent immobilier britannique Savills.

La société a répondu en lançant une enquête sur les commentaires «épouvantables». M. Bone affirme que son compte a été piraté et a contacté la police.

L’entreprise a déclaré sur Twitter : ” Savills s’est engagé à éliminer la discrimination et à encourager la diversité au sein de notre main-d’œuvre. Une enquête complète sera menée sur cet incident inacceptable.

«Savills abhorre et a une tolérance zéro envers toute forme de racisme et de discrimination raciale et est consterné par les commentaires racistes dans ces tweets. Savills enquête immédiatement et prendra les mesures appropriées.

Ils ont ensuite confirmé que “le membre du personnel lié aux commentaires racistes” avait affirmé que “son compte avait été repris par un tiers”, ajoutant que l’affaire avait été transmise à la police.



M. Bone a également contacté la police au sujet des commentaires (Photo: Zhivko Mironov)



Marcus Rashford avait l’air abattu après son coup de pied manqué (Photo: .)



Les coéquipiers se rassemblent autour de Bukayo Saka (Photo: .)



Gareth Southgate console Jadon Sancho (Photo: .)

L’agent immobilier a ajouté: “Savills a agi rapidement et confirme que l’individu est suspendu de ses fonctions en attendant les conclusions de cette enquête, qui progresse en priorité.”

Le compte Twitter semble avoir été supprimé lundi soir.

Le duc de Cambridge, qui est président de la Football Association, a déclaré qu’il était “écoeuré” par les abus généralisés sur les réseaux sociaux, que le manager anglais Gareth Southgate a déclaré “impardonnables”.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Downing Street lundi soir, M. Johnson a dit aux trolls derrière les tweets racistes de “ramper sous le rocher d’où vous êtes sorti”.

La FA a condamné les tweets “épouvantables”, affirmant que “quiconque derrière un comportement aussi dégoûtant n’est pas le bienvenu pour suivre l’équipe”.

Il s’est engagé à “faire tout son possible pour soutenir les joueurs concernés tout en exigeant les sanctions les plus sévères possibles pour toute personne responsable”.

Plus d’un demi-million de personnes ont signé une pétition appelant à ce que les personnes qui abusent de la race des footballeurs soient interdites d’accès à vie.

Je suis écoeuré par les abus racistes visant les joueurs anglais après le match d’hier soir. Il est totalement inacceptable que les joueurs doivent endurer ce comportement odieux. Cela doit cesser maintenant et toutes les personnes impliquées doivent être tenues pour responsables. W – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 12 juillet 2021

Twitter a déclaré avoir supprimé de manière proactive plus de 1 000 publications au cours des dernières 24 heures, ce qui enfreignait sa politique et avait également pris des mesures rapides pour suspendre définitivement un certain nombre de comptes.

Un porte-parole de Twitter a déclaré: “ Les abus racistes odieux dirigés contre les joueurs anglais hier soir n’ont absolument pas leur place sur Twitter.

«Au cours des dernières 24 heures, grâce à une combinaison d’automatisation basée sur l’apprentissage automatique et d’examen humain, nous avons rapidement supprimé plus de 1 000 Tweets et suspendu définitivement un certain nombre de comptes pour violation de nos règles – dont la grande majorité nous nous sommes détectés de manière proactive en utilisant la technologie.

« Nous continuerons à prendre des mesures lorsque nous identifierons des Tweets ou des comptes qui enfreignent nos politiques.

“Nous nous sommes engagés de manière proactive et continuons de collaborer avec nos partenaires de la communauté du football pour identifier des moyens de lutter collectivement contre ce problème et continuerons de jouer notre rôle pour lutter contre ce comportement inacceptable, à la fois en ligne et hors ligne.”

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();