Un agent immobilier utilise le nom de Beyonce pour vendre un terrain à côté de sa maison d’enfance

Un terrain vague à côté de l’un des BeyoncéLes maisons d’enfance de ‘s sont à vendre à Houston… et bien sûr, les vendeurs font tout pour que Bey essaie de pousser la propriété.

Le terrain, situé sur Rosedale Street à Houston, est juste à côté de la maison où Beyonce a passé ses premières années. Le terrain vacant a été inscrit pour 315 000 $ plus tôt cette année, mais a été retiré du marché en novembre. Les acheteurs intéressés sont toujours les bienvenus, et il y a un numéro disponible pour eux d’appeler et de se renseigner.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, les agents immobiliers doublent le fait que Beyoncé était la fille d’à côté… même si c’était il y a de nombreuses années. Il y a un énorme panneau sur le petit terrain – environ un dixième d’acre – qui dit « Construire sur le vieux bloc de Beyonce ».

La famille Knowles a acheté sa maison dans la rue pour 64 000 $ en 1981, mais a déménagé avant la naissance de Solange en 1986.

On ne sait pas s’ils ont reçu des offres, mais une chose est sûre … cela attirera forcément l’attention de Beyhive !!!

Trouver? Désolé, Beyhive. Ne venez pas pour nous.