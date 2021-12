Un agresseur bat son ex et son avocat à la sortie du tribunal qui le condamne à Murcie

23/12/2021 à 19:05 CET

Ana Lucas

La police recherche un agresseur qui Il a battu son ex et son avocat à la sortie du tribunal de Murcie qui l’a reconnu coupable de violence sexiste, rapport de sources policières.

Les faits se sont déroulés vers deux heures dix dans l’après-midi de ce mercredi, à la sortie de la Cité de la Justice, où se trouve le tribunal dans lequel, quelques instants auparavant, cet individu était arrivé à un conformité et été condamné pour coercition: a admis que Il avait appelé cent fois son ex-partenaire.

Il se trouve que cet homme J’ai déjà eu une condamnation pour mauvais traitements et une injonction lui a été imposée. Après avoir été à nouveau condamné, en raison de la coercition, le tribunal a décidé que le régime des visites était suspendu : il ne pouvait pas voir son fils d’un an et demi.

En sortant de l’enceinte judiciaire, l’homme s’en est pris à son ex, moment auquel l’avocat a tenté une médiation, et a également été attaqué. Des sources policières soulignent que l’avocat a été blessé à un œil et que la femme a été traînée par les cheveux sur le sol par l’individu, qui a pris la fuite après l’attaque.

A l’endroit, des troupes de la Groupe de travail d’intervention (GOR) de la police nationale de Murcie, qui a effectué une battu par le voisinage du lieu pour tenter de localiser le suspect, sans succès. UNE ambulance, dont les agents de santé ont soigné les personnes touchées, même si, heureusement, elles n’ont pas présenté de blessures graves.

Les victimes ont informé les agents de leur intention de dénoncer. Puisque l’individu est pleinement identifié, la Police espère retrouver ses allées et venues prochainement, pour le remettre, une fois de plus, à la disposition de la Justice.