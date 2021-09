Un agriculteur du Bihar qui attend le paiement de sa pension obtient 52 crore de roupies sur son compte bancaire

in

Il s’agit du troisième incident de transfert d’argent erroné au Bihar en une semaine.

Dans un autre incident de transfert d’argent erroné, un agriculteur de Katihar, dans le Bihar, a été surpris de voir un crédit de 52 crores de Rs sur son compte bancaire sur lequel il avait l’habitude d’obtenir l’argent de sa retraite. Ram Bahadur Shah, qui s’est rendu au point de service client (CSP) de sa banque pour vérifier le solde du compte pour voir si l’argent de la pension a été crédité ou non, a été informé par le responsable qu’il avait plus de 52 crores de roupies sur son compte.

Il a été choqué de voir une somme aussi énorme sur son compte et s’est même demandé d’où venait l’argent. Il a également exhorté le gouvernement à laisser une partie de ce montant sur son compte afin que sa famille puisse passer le reste de sa vie confortablement, a rapporté India Today.

L’affaire a également été portée à la connaissance de la police locale. Le sous-inspecteur Manoj Pander du poste de police de Katra a déclaré que la police avait informé les autorités locales et enquêterait sur l’affaire. Il a dit que la police interrogera également le responsable de la banque concerné.

Il s’agit notamment du troisième incident de ce type en une semaine au Bihar. Lors du premier incident, un homme de l’État de Khagaria a reçu plus de 5 lakh de roupies sur son compte et il a refusé de rendre l’argent à la banque. Il a été arrêté à la suite d’un FIR par la banque et a révélé à la police qu’il avait dépensé tout cet argent en pensant qu’il lui avait été envoyé par le Premier ministre Modi comme promis comme premier versement de Rs 15 lakh.

Dans le deuxième incident, deux écoliers du district de Katihar ont reçu plus de 960 crore de roupies combinés dans leurs comptes. Alors qu’un garçon avait plus de Rs 60 crore sur son compte, un autre avait plus de Rs 900 crore. La Banque avait par la suite saisi le paiement de leurs comptes. Le magistrat du district avait informé que bien que l’argent se reflétait sur leur compte, il n’y était en fait pas présent et était visible en raison d’un problème technique.

