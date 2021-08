Un agriculteur perd la bataille alors que le développeur transforme la terre en parc en béton « Expulsé de notre maison ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

La famille Jenkins vit et travaille à Model Farm depuis 1935, mais est maintenant confrontée à un avenir incertain, car la terre sur laquelle elle vit est en passe de devenir un parc d’affaires géant pour soutenir l’aéroport de Cardiff à proximité. Le terrain, propriété de Legal and General, a obtenu un permis de construire il y a plusieurs semaines alors que les agriculteurs qui vivent sur le terrain ont lancé une campagne pour sauver la terre et contacter les politiciens qui peuvent les aider. Reece Jenkins a été interviewé par GB News et s’est senti opprimé car il a déclaré qu’il ne pouvait “pas grand-chose” contre de si grandes entreprises et avec un conseil qui “ne semble pas savoir ce qu’ils font”.

Legal and General devraient transformer le terrain en un parc d’affaires de 45 hectares qui abritera des bureaux et d’autres bâtiments pour soutenir l’aéroport de Cardiff à proximité.

Reece Jenkins qui vit dans la région a parlé à GB News de sa campagne pour arrêter le développement car il y a des inquiétudes concernant ses moyens de subsistance et l’environnement local.

Il a dit: “[The farm] est tout et tout ce que nous avons jamais fait et connu vraiment.

“Non, c’est quelque chose que nous prenons à la légère quand on nous l’enlève, mais on a l’impression qu’il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire quand vous avez ces grandes entreprises et un conseil qui ne semble pas savoir ce qu’ils fais.”

On a ensuite demandé à M. Jenkins à quel point la situation était frustrante étant donné qu’il y vivrait avec son partenaire et sa petite fille.

Il a répondu: “Je suis en colère, bouleversé, un mélange d’émotions vraiment et cela nous pèse depuis deux ans maintenant avant l’arrivée des plus petits.

“Mais pour être honnête, puisque [the companies] sont arrivés, il a en quelque sorte ajouté un lecteur supplémentaire, je suppose.

“Nous serons expulsés de notre maison et n’aurons nulle part où vivre – c’est beaucoup plus effrayant maintenant que nous avons deux petits à prendre en charge et à soutenir.”

« Supprimer cette ferme productive va à l’encontre de tous ces principes. Tout ce qui sera construit ici pourrait également être construit sur une friche industrielle dans un rayon de trois milles.

« Si vous autorisez ce développement, non seulement vous emporterez l’avenir agricole de ma famille et la maison de mon fils, vous refuserez à toutes les générations futures leur droit de voir une campagne dynamique à leur porte. Une fois qu’il est construit, il est parti pour toujours.”

Legal and General prétendent que des milliers d’emplois seraient créés par l’entreprise qui créera des entreprises de fabrication de haute technologie et aérospatiales opérant dans la région.

Ils ajoutent que cela créerait environ 90 millions de livres sterling de salaires chaque année.

Le permis de construire a été accordé de justesse par un vote de 9 à 8 avec Andrew RT Davies, le chef des conservateurs gallois, qualifiant la décision de « désastreuse ».