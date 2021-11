Un agriculteur retrouvé pendu à un arbre près d’un site de protestation à la frontière de Singhu, la police soupçonne un suicide

La police a déclaré que des rapports préliminaires suggèrent que l’agriculteur se serait suicidé, ajoutant qu’une enquête plus approfondie sur l’incident est en cours.

Le corps d’un agriculteur de 45 ans a été retrouvé pendu à un arbre près d’un centre commercial sur le site de protestation des agriculteurs à la frontière de Singhu mercredi matin. La police a déclaré que les rapports préliminaires suggèrent que l’agriculteur se serait suicidé, ajoutant qu’une enquête plus approfondie sur l’incident est en cours.

La police a déclaré que le défunt avait été identifié comme Gurpreet Singh du village de Roorkee, Amloh tehsil dans le district de Fatehgarh Sahib. Il était associé à l’Union Bhartiya Kisan (BKU) Ekta Sidhupur.

