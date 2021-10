Un aigle de mer de Steller s’est échappé de la volière nationale de Pittsburgh et est toujours en fuite

Un aigle de mer de Steller s’est échappé de son enclos à la volière nationale de Pittsburgh samedi dernier, et malgré les vaillants efforts du personnel de la volière et de nombreuses observations dans le quartier local publiées sur les réseaux sociaux, Kodiak — Kody à ses amis — est toujours sur le lâche et nous sommes tous un peu inquiets pour lui, pour être parfaitement honnête.

C’est un oiseau qu’il serait difficile de rater : il est grand (bien qu’à Pittsburgh on ne l’appellerait probablement pas « géant » car « Giant Eagle » est une chaîne d’épicerie ici), avec un bec jaune, une queue blanche et des plumes blanches au sommet de ses ailes. Il est plus gros qu’un pygargue à tête blanche et a une envergure d’environ six pieds. Kody a été repéré dans et autour du quartier de Pittsburgh où se trouve la volière, ce qui semble être une bonne chose. Mais il a été difficile à attraper parce que vous ne pouvez pas simplement jeter un filet sur lui et l’appeler un jour, comme l’a dit le fauconnier Richard Lawson au Pittsburgh Post-Gazette; un piège spécialisé (et évidemment humain) va être nécessaire.

L’aigle de mer de Steller (Haliaeetus pelagicus) pèse généralement entre 13 et 20 livres et mesure environ quatre pieds de haut. Il n’a pas de prédateurs naturels, selon la Volière, mais Kody a vécu en captivité pendant 15 de ses 16 ans, il est donc peut-être un peu rouillé sur l’ensemble de la chasse/proie. Les aigles de mer de Steller mangent du poisson, et plus de poisson, des « mammifères charognards » (ew) et même d’autres oiseaux « quand le poisson est rare ». Et au cas où vous vous le demanderiez, ils portent le nom du naturaliste allemand Georg W. Steller, qui a rencontré les oiseaux lors d’une visite en Alaska en 1741.

La volière a publié des mises à jour sur les réseaux sociaux et est sur le point de récupérer Kody, mais il leur a échappé jusqu’à présent. J’espérais à moitié que Kody fasse une sorte d’apparition majestueuse au match des Steelers dimanche dernier puisque Heinz Field n’est pas loin de la volière, et l’équipe était à domicile contre les Bengals (nous n’allons pas parler de ce match aujourd’hui, cependant). Hélas, il ne l’a pas fait.

Jeudi, les experts en soins aux animaux de la volière ont campé pour surveiller son perchoir dans un grand arbre dans le quartier North Park de la ville, et ils ont confirmé qu’il était en bon état. Ils ont essayé de l’attirer avec de la nourriture, mais il n’est pas descendu. Mais regardez ce beau, beau boi :

Beaucoup de gens, y compris moi, avant de déménager à Pittsburgh il y a mille ans, ne savent pas quel joyau caché est la National Aviary, ou qu’elle se trouve à Pittsburgh. Leurs pingouins sont généralement les grandes célébrités (bonjour, c’est Pittsburgh), mais ils ont aussi des hiboux, des aigles, des flamants roses, des faucons et des canaris très mignons, ainsi que de très grands, parmi d’autres oiseaux. Vous pouvez vous inscrire à des « rencontres d’animaux » éducatives avec de nombreux oiseaux – je me souviens avoir visité lorsque mon fils était petit ; nous nous sommes assis dans un grand auditorium où volaient des oiseaux de proie, et nous avons eu comme un bâton de popsicle avec de la nourriture dessus (je préférerais ne pas penser à ce qu’était réellement la nourriture) et vous le teniez jusqu’à une heure des oiseaux se sont précipités pour le manger. Extrêmement génial.

Si vous êtes à Pittsburgh et voyez Kody, appelez la National Aviary au 412-323-7235. N’essayez pas de l’approcher, vous risqueriez de l’effrayer. Et lorsque l’équipe Aviary se présente, restez à l’écart. Ils veulent le ramener sain et sauf à la maison.