Un AirPod ne fonctionne pas ? Comment diagnostiquer et résoudre le problème

Un seul AirPod ne fonctionne pas dans vos écouteurs ? Voici un guide rapide pour diagnostiquer et résoudre le problème.

Parfois, seuls les écouteurs AirPod gauche ou droit cesseront de fonctionner. Parfois, le problème est la connexion, mais cela peut être causé par un défaut matériel. Il y a plusieurs choses que vous pouvez essayer de réparer vous-même un AirPod qui ne fonctionne pas.

Comment réparer un AirPod qui ne fonctionne pas – Pas de son Assurez-vous que le boîtier de chargement des AirPods est complètement chargé. Placez les deux AirPods dans le boîtier de chargement et fermez le couvercle. Laissez les AirPod se charger pendant environ 30 secondes. Ouvrez le boîtier de chargement près de votre iPhone ou iPad .Vérifiez l’état de charge de votre iPhone ou iPad pour vous assurer que chaque AirPod est en cours de charge.Mettez les deux AirPod dans vos oreilles.Lisez l’audio pour tester les deux AirPod.Si un AirPod ne fonctionne pas, vous devrez peut-être réinitialiser vos AirPod.

Comment réparer un AirPod qui ne fonctionne pas – Faible volume

Parfois, les deux AirPod jouent de l’audio, mais l’un a un volume sensiblement inférieur à l’autre. Vous pouvez résoudre ce problème en effectuant les étapes suivantes.

Vérifiez le microphone et le maillage du haut-parleur sur chaque AirPod. Nettoyez les AirPod de tout débris pour voir si cela résout le problème.

Si cela ne résout pas le problème, alors il y a une autre chose à essayer. Accédez à l’application Paramètres, puis à l’accessibilité, à l’audio/visuel et enfin à l’équilibre. Assurez-vous que le curseur est placé au milieu afin que l’audio soit transmis de manière égale aux deux AirPod.

Avez-vous toujours des problèmes avec un AirPod qui ne fonctionne pas après avoir essayé ces problèmes ?

Il y a quelques autres choses que nous pouvons essayer avant de déterminer s’il s’agit d’un défaut matériel. Tout d’abord, oubliez vos AirPod de la liste Bluetooth de votre iPhone ou iPad.

Lancez l’application « Paramètres » sur votre appareil iOS. Sélectionnez « Bluetooth » pour afficher une liste d’appareils. Appuyez sur l’icône « i » à droite et choisissez « Oublier cet appareil » en bas.’

Remettez les deux AirPod dans le boîtier et essayez de le coupler à nouveau. Ouvrez le couvercle et maintenez enfoncé le bouton physique sur le boîtier pendant quelques secondes pour entrer en mode d’appairage. Une fois couplés, vous devez vérifier si les deux AirPod fonctionnent.

Comment réinitialiser les AirPods

Êtes-vous toujours incapable d’entendre un AirPod qui ne fonctionne pas ? Vous pouvez réinitialiser vos AirPods, ce qui efface chaque appareil couplé et restaure les paramètres d’usine par défaut. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton situé à l’avant du boîtier pendant 15 secondes jusqu’à ce que les voyants LED commencent à clignoter.

Réinitialiser les réglages réseau

Parfois, le problème est que trop de périphériques Bluetooth provoquent des interférences. Si de nombreux appareils Bluetooth sont connectés à votre appareil iOS, vous rencontrez peut-être un problème de connectivité. Vous perdrez tous vos appareils Bluetooth et mots de passe WiFi enregistrés sur votre appareil iOS.

Accédez à “Paramètres” et appuyez sur “Général”. Faites défiler vers le bas et appuyez sur “Réinitialiser”. Recherchez “Réinitialiser les paramètres réseau”, appuyez dessus et confirmez.

C’est à peu près tout ce que vous pouvez faire pour réparer vous-même un AirPod qui ne fonctionne pas. Si vous rencontrez toujours des problèmes, vous devrez peut-être vous rendre dans un Genius Bar pour un remplacement. Certains utilisateurs ont signalé un sifflement dans un AirPod et ont réussi à remplacer leur appareil.