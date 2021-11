Un ajout digne à toute maison intelligente

Les grands espaces et les technologies innovantes ne font pas souvent bon ménage. Les températures froides et les tempêtes de pluie à elles seules peuvent rendre presque impossible l’extension de la vie de votre maison intelligente sur votre terrasse ou votre balcon. Heureusement, les prises intelligentes extérieures sont conçues pour résoudre ce problème exact, et vous pourriez faire bien pire que la prise extérieure TP-Link (EP40) de Kasa. Des caméras aux lumières en passant par les prises, si c’est dans une maison intelligente, Kasa le vend. Ses produits sont généralement fiables et plus abordables, ce que vous pouvez attendre de cette prise intelligente d’extérieur.

Le Kasa Outdoor Smart Plug est un appareil robuste et fiable qui fonctionne quand vous en avez besoin et ne coûte pas un bras et une jambe.

Caractéristiques

Connectivité : 2,4 GHz 802.11b/g/n

Tarif Electrique: 125V~/15A/60Hz

Cote de résistance aux intempéries : IP64

Prix: 21,99 $

Avantages

Fonctionne avec Alexa, Google Assistant, SmartThings et IFTTT Facile à configurer avec une application mobile intuitive Prix abordable pour un appareil à deux prises

Les inconvénients

Pas de support pour Siri ou HomeKit Pas de rapport sur la consommation d’énergie

Acheter ce produit

Conception, matériel, contenu de la boîte

En ce qui concerne la technologie intelligente, la prise extérieure TP-Link est assez modeste. C’est un petit demi-cercle noir, presque exactement de la taille d’un poing, avec une courte prise secteur à trois broches à une extrémité et les deux prises intelligentes à l’autre. Honnêtement, s’il n’y avait pas les deux boutons étroits d’un côté de l’appareil qui allument les prises intelligentes respectives, la plupart supposeraient qu’il s’agissait d’une rallonge très courte. Heureusement, ce n’est pas le cas.

La prise intelligente est assez solide de haut en bas. D’une part, la prise secteur est très épaisse. Assez épais, en fait, pour que je sois absolument certain qu’il résiste aux intempéries, même sur le balcon du cinquième étage de mon appartement à Chicago. De plus, les prises intelligentes à l’autre extrémité sont équipées de couvercles résistants aux intempéries qui sont attachés à l’appareil, il n’y a donc aucun risque de les perdre.

En ce qui concerne la connexion au WiFi, le signal était fort dès le départ, une nécessité pour toute technologie de maison intelligente. L’appareil est resté connecté et prêt à allumer et éteindre ces prises. Il n’y a eu aucun problème de fiabilité de mon côté. TP-Link affirme que ce modèle a amélioré les performances sans fil, avec une portée maximale de 300 pieds.

Alors qu’est-ce qu’il y a dans la boîte ? Vous pouvez probablement imaginer, pas grand-chose. Bien sûr, la prise intelligente est l’attraction principale, et les seuls autres éléments de la petite boîte étaient le manuel d’instructions en trois étapes (téléchargez l’application, branchez la prise intelligente et suivez les instructions sur l’application), ainsi qu’un seul vis et un support de montage.

Logiciels et intégrations

En ce qui concerne la technologie de la maison intelligente, rien n’est vraiment facile à configurer, mais le processus peut être facilité par une application tierce qui vous tient la main tout au long du processus. Kasa ne vous guide pas exactement à travers chaque centimètre du processus, mais il offre quelques intégrations simples pour rendre le processus un peu plus facile. J’ai vu un petit hoquet en essayant de coupler la prise avec mon WiFi, mais un rapide passage aux paramètres l’a fait fonctionner. J’aimerais pouvoir dire que c’est inhabituel pour les appareils domestiques intelligents, mais bon, cela arrive.

Si vous souhaitez lier la prise à Amazon Alexa, vous avez de la chance. L’application Kasa a une intégration directe qui ne nécessite rien de plus qu’une simple connexion à Amazon pour vous connecter. Cependant, vous devez toujours accéder à votre application Alexa pour télécharger la compétence TP-Link Kasa. Une fois que vous avez fait cela, cependant, il vous suffit d’ajouter votre lumière à une pièce et vous serez sur votre chemin.

Pour les utilisateurs de Google Assistant, l’application ne vous permet pas simplement de vous connecter. Au lieu de cela, elle vous renvoie au guide de didacticiel en ligne de l’entreprise, qui vous guidera à travers votre application Google Home. Nous sommes un foyer Google Assistant et plus encore, et j’ai trouvé ce processus assez rapide et facile, surtout parce que ma maison et d’autres lumières intelligentes étaient déjà configurées. J’ai, bien sûr, dû créer une nouvelle pièce (Patio), mais je l’ai eue et opérationnelle en quelques minutes.

La prise intelligente n’est pas compatible avec HomeKit, alors méfiez-vous des utilisateurs de Siri. Kasa propose également un tutoriel pour Samsung SmartThings, mais nous n’utilisons pas Bixby, car… vous savez. Si vous êtes une personne de technologie intelligente, Kasa propose également une intégration IFTTT, qui vous permet de configurer de nombreux scénarios « If Then ».

Malheureusement, les utilisateurs de HomeKit et les fans de Siri n’ont pas de chance, car la prise intelligente Kasa n’est pas compatible avec ces appareils. De plus, Kasa ne fournit aucun suivi ou surveillance de l’énergie, ce que nous avons trouvé utile sur d’autres prises intelligentes, y compris certaines de TP-Link.

Maintenant, il est tout à fait possible que vous disposiez d’une prise intelligente pour des commandes mobiles simples plutôt que d’une activation vocale, et ce n’est pas grave ! L’application Kasa aura une liste de vos prises intelligentes (deux dans le cas de ce produit), et vous pourrez facilement les allumer et les éteindre en appuyant sur un bouton.

Faut-il l’acheter ?

Oui. La prise intelligente extérieure TP-Link est robuste, facile à installer et offre deux prises intelligentes dans un seul appareil, et honnêtement, c’est tout ce dont vous avez besoin pour un produit comme celui-ci. Le travail est fait de manière fiable et je ne voulais pas jeter mon téléphone à travers un mur en essayant de le faire répondre à Alexa et à Google Assistant. Pour seulement vingt dollars, c’est une bonne affaire, d’autant plus que les options comparables se situent souvent dans la fourchette «beaucoup plus de 20 $».

Les inconvénients sont cependant notables. Si vous comptez sur Siri pour gérer votre maison intelligente ou si vous cherchez à être plus conscient de votre consommation d’énergie, la prise intelligente extérieure TP-Link n’est pas pour vous. Pourtant, il s’agit probablement d’une petite partie des personnes à la recherche de prises intelligentes d’extérieur, alors ne laissez pas ces problèmes vous détourner d’un produit que vous aimerez autrement.

Achetez si…

Vous utilisez Google Assistant ou Amazon Alexa pour votre maison intelligente Vous avez besoin d’une prise intelligente extérieure robuste

N’achetez pas si…

Vous voulez une prise intelligente en grande partie pour le suivi de l’énergie. Vous utilisez Apple HomeKit pour votre maison intelligente

Nous espérons que vous aimez les articles que nous recommandons et dont nous discutons ! AndroidPolice a des partenariats affiliés et sponsorisés, nous recevons donc une part des revenus de certains de vos achats. Cela n’affectera pas le prix que vous payez et nous aide à offrir les meilleures recommandations de produits.

A propos de l’auteur