Un album live fascinant des Rolling Stones

L’histoire derrière le premier Pierres qui roulent » L’album live Got Live If You Want It !, sorti par London Records aux États-Unis le 10 décembre 1966, n’est ni simple ni direct. C’est une histoire qui trouve ses origines dans un EP du même nom sorti au Royaume-Uni près de 18 mois plus tôt.

Le groupe a été inspiré pour nommer cette sortie au titre quelque peu étrange d’après une chanson de l’un de leurs bluesmen préférés, Slim Harpo, qui a enregistré « I’ve Got Love If You Want It » en 1957. La sortie a été enregistrée à Londres, Liverpool , et Manchester pendant trois nuits en mars 1965 par l’ingénieur Glyn Johns.

Selon le communiqué de presse qui accompagnait le disque, « L’EP capture sur de la cire l’excitation en personne à l’état pur d’un spectacle sur scène des Stones ». Et pas mieux que sur « Route 66 » qui roule et roule tant qu’elle est conduite par Bill & Charlie. Au moment où il est sorti aux États-Unis en tant que LP, plutôt que d’un EP, « Route 66 » avait été abandonné et d’autres morceaux avaient été remplacés pour faire Got Live If You Want It! un album de 12 titres au total.

Sur l’original Got Live si vous le voulez ! La pochette de l’album indique qu’il a été enregistré au Royal Albert Hall lors de la tournée d’automne des Stones en Angleterre avec Ike et Tina Turner et les Yardbirds. En vérité, l’enregistrement a été principalement effectué à Newcastle et à Bristol, pas au Royal Albert Hall de Londres, avec quelques pistes ayant été enregistrées à Liverpool et à Manchester. Juste pour ajouter à la confusion, certains morceaux n’étaient même pas du tout live. « I’ve Been Loving You Too Long » a été enregistré à Los Angeles en 1965, puis doublé aux IBC Studios de Londres, où a également été enregistré « Fortune Teller ».

Avant le premier numéro, « Under My Thumb », on entend la voix du chanteur Long John Baldry présentant le groupe. Sur la version CD, c’est une intro et un enregistrement différents de « Under My Thumb » qui apparaît sur le pressage vinyle original. Malgré tout, il figurait toujours au 6e rang du palmarès des albums américains et il est resté sur la liste des best-sellers pendant près d’un an.

Comme Keith l’a dit à l’époque, « Nous savions tous que le son que nous obtenions en direct et en studio n’était pas ce que nous obtenions sur l’enregistrement – la différence était à des années-lumière. » Il y a une indication de la différence sur ce disque, mais les limites des techniques d’enregistrement sont aussi là pour être entendues. Néanmoins, obtenez en direct si vous le voulez! est un aperçu fascinant des Stones du milieu des années 60 jouant en direct – même ainsi, le groupe est resté mécontent qu’il soit sorti en tant qu’album et qu’il fasse toujours référence aux années 1969 Sortez Yer Ya-Ya comme leur premier album live.

