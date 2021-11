Un album où George Harrison se déchaîne

George HarrisonLe dixième album solo de studio a été enregistré en grande partie entre début mai et fin août 1982, un peu plus d’un an après la sortie de Somewhere in England. C’était le dernier album à être enregistré sous son contrat avec Warner Bros, et il a l’impression d’un disque qui a été livré dans cet esprit, mais ce serait un résumé trop simpliste de ce qu’est un album qui a sa juste part de surprises.

Sorti sur Dark Horse Records en novembre 1982, George n’a entrepris aucune activité promotionnelle pour Gone Troppo, son esprit était ailleurs sur d’autres projets. Les opinions de George sur l’industrie de la musique à cette époque sont probablement mieux résumées par le titre de l’album, qui est l’argot australien pour « devenu fou », un sentiment qui se reflète dans la superbe pochette de Legs Larry Smith, anciennement du Bonzo Dog Band.

Les copains musicaux de George

Le disque comprend de nombreux compagnons musicaux de George – le percussionniste britannique Ray Cooper qui joue également du marimba, du glockenspiel, du piano électrique, du batteur, Henry Spinetti, Herbie Flowers à la basse, Billy Preston à l’orgue, au piano, aux claviers, au synthétiseur et aux choeurs, Jim Keltner joue de la batterie et des percussions, le claviériste Mike Moran, Joe Brown à la mandoline et aux choeurs, et la femme de Joe, Vicki, est également aux choeurs. Leurs talents collectifs ajoutent tellement au disque, créant un disque bien conçu qui contient de véritables joyaux qui ont été enregistrés au studio Friar Park.

« Circles », le morceau de clôture de l’album, est l’une de ces chansons, ayant été écrite en 1968 alors que Les Beatles étudiaient la Méditation Transcendantale avec Maharishi Mahesh Yogi. Il s’agit de la réincarnation et son titre concerne la nature cyclique de l’existence humaine. George a enregistré une démo de « Circles » à la maison en mai 1968; il l’a revisité lors des séances de son album de 1979 George Harrison avant de finalement l’enregistrer pour Gone Troppo. Aux États-Unis, il a été publié en tant que face B du deuxième single de l’album, « I Really Love You », en février 1983.

« Dream Away » est un autre fan et favori de la critique de cet album qui a présenté au générique de fin de la production de George’s 1981 HandMade Films Time Bandits – le premier film solo à succès de Terry Gilliam – c’était la seule chanson utilisée dans le film, la bande originale est orchestrale, et a été écrit spécialement pour cela. Selon Gilliam, les paroles sont les notes de George concernant le comportement de Gilliam pendant la réalisation du film et la tension qui a surgi lorsqu’il n’a pas utilisé les chansons de George sur la bande originale.

« Wake Up My Love » était la face A du premier single de l’album et il a atteint le numéro 53 sur le Hot 100. « That’s the Way It Goes » a été écrit à Hawaï et en Australie et est le point de vue de George sur la préoccupation du monde avec de l’argent et un statut, celui qu’il avait fini par accepter comme irréversible. C’était l’une des chansons préférées de George du disque et populaire auprès de nombreux critiques aussi, elle a été incluse sur son album de compilation Best of Dark Horse 1976-1989. En novembre 2002, un an après le décès de George, Joe Brown a interprété la chanson au Concert for George à Londres. Il y a une reprise sur l’album, « I Really Love You », qui a été écrite par Leroy Swearingen et enregistrée à l’origine par son groupe vocal, The Stereos en 1961, elle a atteint la 29e place du Hot 100.

L’album le plus sous-estimé de Harrison

Bien que singulièrement infructueux à l’époque, il s’est classé n ° 108 sur le palmarès américain des albums, c’est un album qui s’est mieux comporté au fil des ans. En 2004, le critique de Rolling Stone a déclaré: «Gone Troppo pourrait bien être l’album le plus sous-estimé de Harrison … [It] capture Harrison à son plus détendu et ludique.

Comme pour plusieurs albums de George, Gone Troppo en est un qui s’est amélioré avec l’âge ; déterrez-le, mettez-le et repensez à plus de 30 ans à une époque où le monde était un endroit très différent.

