Un album rempli d’étoiles donne à Paul McCartney un doublé dans les charts

À certains égards, c’était comme d’habitude lorsque le printemps 1982 a apporté un nouvel album de Paul Mccartney. Dans d’autres, c’était une nouvelle ère, car alors que McCartney II des années 1980 est apparu après ce qui s’est avéré être le dernier Ailes album, à ce stade, le groupe existait toujours, du moins de nom. En 1982, personne ne se faisait l’illusion que Wings était susceptible de voler à nouveau, et la carrière solo de Paul était de retour dans son propre nom avec Tug Of War.

Passionnant pour les traditionalistes et les fans de longue date, le nouvel album a vu McCartney retrouver le producteur qui avait partagé et aidé à créer ses plus grands triomphes. George Martin était de retour derrière le bureau pour un disque qui a débuté au triste lendemain de John Lennontir. Il contiendrait l’hommage émouvant et sincère de Paul à son ami «Ici aujourd’hui».



Tug Of War a pris le meilleur départ possible avec l’une de ses collaborations stellaires. «Ebony and Ivory», le duo irrésistible de Macca avec Stevie Wonder, était dans la dernière de ses trois semaines au n ° 1 au Royaume-Uni lorsque, sur le graphique du 8 mai 1982, l’album a également fait ses débuts au sommet pour donner à Paul un doublé. Il est allé à la fois argent et or au Royaume-Uni une semaine après sa sortie.

Le nouvel ensemble était un départ significatif de McCartney II, sur lequel Paul a joué absolument tout lui-même. Tug Of War a présenté une liste d’invités, de Stevie à Ringo Starr, qui jouait de la batterie sur l’excellent single à succès «Take It Away», avec son délicieux son de cor qui rappelait Les Beatles«Je dois vous mettre dans la vie.» La chanson titre a ensuite donné à McCartney une autre entrée dans le classement des célibataires.

Retour aux racines rock’n’roll de Paul

Le son de l’ère rock’n’roll de «Get It» a été rehaussé par la présence du père fondateur Carl Perkins, l’un des véritables héros de Paul. La cohorte Wings Denny Laine était toujours présente, tout comme Linda McCartney pour les chœurs. Il y avait aussi des apparitions par 10ccest Eric Stewart, Musique de Roxyc’est Andy Mackay, Convention de FairportDave Mattacks, et les meilleurs jazzmen Stanley Clarke et Steve Gadd.

L’album a passé deux semaines au n ° 1 au Royaume-Uni, aidant McCartney à remporter deux BRIT Awards l’année suivante. Tug Of War a également atteint le sommet dans une grande partie de l’Europe et au-delà, et à la fin du mois de mai, commençait un règne de trois semaines en Amérique.

