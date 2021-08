Un album socialement conscient qui a rendu les Beach Boys cool à nouveau

Au tournant des années 1970, le monde était un endroit très différent de l’image utopique du surf californien sans fin, des voitures et des filles, représentée par les garçons de la plage. Mais encore une fois, le groupe a magnifiquement relevé le défi de faire une musique à la fois socialement pertinente et évocatrice de leur gloire initiale. En 1971, ils dévoilent leur nouveau son surf des années 70 avec l’album classique Surf’s Up.

L’un des grands jalons du canon des Beach Boys, le disque est sorti le 30 août de la même année, à un moment où leur fortune commerciale était au plus bas. Leur album de 12 mois plus tôt, Sunflower, n’avait atteint la 151ème place qu’en quatre semaines dans les charts américains, et le groupe n’avait pas eu de single dans le top 20 aux États-Unis depuis “Do It Again” (qui en tête des best-sellers britanniques) a atteint le n ° 20 en 1968.

Le nouveau projet, produit par le groupe lui-même pour son label Brother, a remis le vaisseau des Beach Boys dans la bonne direction. Ils travaillaient maintenant avec un nouveau manager, Jack Rieley, et avec ses encouragements, ils sont devenus une force d’écriture aux multiples facettes.

On se souvient à juste titre de Surf’s Up pour le brillant double titre de Brian Wilson qui clôt l’album, “‘Til I Die” et la collaboration de la chanson titre avec Van Dyke Parks, remplie de ses paroles énigmatiques et de ses harmonies émouvantes. Mais tout aussi remarquablement, l’album a présenté un groupe avec plusieurs équipes d’écriture, apportant tous un excellent travail à la table.

Mike Love et Al Jardine ont contribué à une chanson d’ouverture avec des paroles anti-pollution qui étaient vraiment en avance sur son temps, “Don’t Go Near The Water”. Carl Wilson et Rieley ont terminé “Long Promised Road” et la douce voix de Carl a dirigé son propre “Feel Flows”. Al et Gary Winfrey ont ajouté le court, tout aussi pertinent “Lookin’ At Tomorrow (A Welfare Song)”, le duo travaillant avec Brian sur “Take A Load Off Your Feet”.

La contribution d’écriture de Bruce Johnston était le magnifique “Disney Girls (1957)”, tandis que Brian et Rieley ont composé le plaintif “A Day In The Life Of A Tree”, sur lequel le manager du groupe a également chanté. Il y avait même de la place pour Love pour chanter son adaptation de « Riot In Cell Block No.9 » de Jerry Leiber et Mike Stoller, rebaptisé « Student Demonstration Time » pour la situation sociale du jour.

Le rôle réduit de Dennis Wilson sur le projet était en partie dû au fait qu’il travaillait sur du matériel solo, et en partie au fait que les chansons auxquelles il avait contribué ont été omises pour éviter les conflits internes au sein du groupe, et l’album étant dominé uniquement par les compositions des frères Wilson.

‘Retour en faveur de la mode’

Surf’s Up, nouvellement fêté pour son 50e anniversaire dans le cadre de la Coffret Feel Flows, était peut-être le travail le plus prémonitoire des Beach Boys sur le plan écologique, et la presse a exprimé son approbation. “‘Don’t Go Near The Water’ est probablement la meilleure chanson à avoir émergé du coup de pied écologique actuel du rock”, a écrit le magazine Time. Richard Williams a ajouté dans Melody Maker que « soudain, les Beach Boys sont de retour à la mode et ils ont produit un album qui soutient pleinement tout ce qui a été récemment écrit et dit à leur sujet. »

Après avoir été classé le 11 septembre, l’album s’est hissé à la 29e place aux États-Unis, leur meilleure performance depuis Wild Honey en 1967, et à la 15e place au Royaume-Uni. Il a depuis remporté la place qui lui revient dans les 500 plus grands albums de tous les temps de Rolling Stone. Même si tous les Beach Boys eux-mêmes ne le considèrent pas comme un véritable classique, l’album a poussé le critique du Time à dire que la musique de Brian « a un caractère vocal et instrumental élevé, planant, quasi-religieux que même le Beatles de Route de l’Abbaye pourrait envier.

