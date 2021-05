Un algorithme Airbnb pour fixer les prix suscite la polémique | La technologie

Un algorithme de tarification automatique des appartements répertoriés sur Airbnb a fini par provoquer davantage de discrimination contre les propriétaires noirs.

Airbnb a mis en place un système algorithmique en 2015 qui aiderait les hébergeurs à fixer leurs prix en fonction de la demande pour les dates sélectionnées par les utilisateurs de la plateforme. L’objectif de l’entreprise était d’aider à mettre fin à la discrimination contre les hôtes noirs, qui voient comment sont leurs appartements moins réservé sur la plateforme que les blancs.

Le système, baptisé «tarification intelligente», a été un fiasco absolu.

Le Financial Times explique dans cet article comment, bien que son utilité soit prouvée et que les utilisateurs qui fixent les prix avec l’algorithme bénéficient – quelle que soit la couleur de leur peau – du fait que les hôtes noirs l’utilisent moins augmente l’écart et la discrimination.

Une étude de l’Université Carnegie Mellon portant sur 9000 appartements répertoriés sur Airbnb a montré que l’utilisation de l’algorithme permettait de réduire le profilage racial jusqu’à 71%, car la tarification intelligente augmentait la demande de maisons appartenant à des humains racialisées.

Cependant, l’utilisation limitée que les citoyens noirs font de cet outil a entraîné une augmentation de la discrimination. “Bien que l’algorithme ait bénéficié du noir et blanc, il a conduit à une plus grande inégalité au sein de la population, en raison des taux d’adoption significativement plus faibles parmi ces derniers », explique Param Vir Singh, auteur de la recherche, au Financial Times.

“Même un algorithme bien intentionné peut conduire à une plus grande inégalité sociale. Il y a des conséquences involontaires dans les algorithmes”, a-t-il ajouté.

L’étude a été menée sur 9 396 logements proposés à la location sur Airbnb dans sept grandes villes américaines. L’analyse s’est déroulée de juillet 2015 à août 2017. Avant l’introduction de l’algorithme de fixation des prix, l’écart entre les revenus de l’hôte noir et blanc était de 12,16 $. D’autres facteurs pesaient sur cet écart: par exemple, l’emplacement de certains étages.

Lorsque l’algorithme a été introduit, cet écart est tombé à seulement 3,46 $, puisque l’algorithme a réussi à corriger les doutes sur les prix que les Noirs mettent chez eux.

Cependant, ces hôtes ont utilisé l’outil algorithmique 41% de moins que leurs homologues blancs, de sorte que l’écart final entre les revenus de chacun n’a pas été réduit, mais plutôt il est passé du montant initial de 12,16 $ à 14,30 $.

Le chercheur souligne qu’Airbnb pourrait encourager l’utilisation de cet algorithme parmi ses utilisateurs de la communauté noire. La plateforme elle-même a également réagi à l’enquête et a indiqué aux mêmes médias britanniques que l’augmentation des hébergeurs utilisant cet algorithme s’élève déjà à 50%.

Stefan Grant est le fondateur de Noirbnb, une plateforme similaire à Airbnb mais dirigée et dirigée par des Afro-Américains. S’adressant au Financial Times, Grant donne quelques raisons possibles pour lesquelles les hôtes noirs n’ont pas utilisé l’algorithme Airbnb aussi intensivement que leurs homologues blancs. “Racisme, discrimination et histoire”.

«Nous ne sommes pas toujours les premiers à adopter», se réjouit Grant. “Le problème avec cet algorithme de tarification intelligent est juste un microcosme de nombreux problèmes raciaux beaucoup plus vastes. Nous devons trouver de nouvelles façons de naviguer, car la cible de nombreux produits n’est pas toujours nous. “

Une organisation de défense des droits civils aux États-Unis, Colour of Change, a également rappelé que “l’analyse de la discrimination ne doit pas être laissée aux mains d’entreprises technologiques autorégulées”. Par conséquent, l’entité a demandé que les régulateurs ont accès à des algorithmes et les données de signature.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Alberto R. Aguiar.