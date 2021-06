Un algorithme est en cours de développement pour savoir quand il est préférable de boire du café | Vie

Il y a un débat sur le moment de boire du café pour qu’il ait plus d’effet, et un algorithme est utilisé pour l’indiquer.

À certaines occasions, nous avons parlé du moment où vous devriez (ou ne devriez pas) boire du café en fin de journée et des raisons qui peuvent conduire à cette situation. Il est clair que peu importe ce que vous aimeriez en boire, l’une des principales raisons qui vous poussent à boire du café est la dose d’énergie qu’il apporte, et ici l’armée américaine a quelque chose à dire.

A La Vanguardia, les rapports de deux articles financés par l’armée américaine sur la consommation de café et ses effets afin de prédire quand la caféine est la plus efficace comme stimulant neuronal.

Parmi les objectifs sont de façonner un algorithme et un application web et mobile qui prédit quel est le meilleur moment sur la base des effets que différents cafés, boissons gazeuses, thés et pilules de caféine ont causés. Cet algorithme serait personnel, bien que certaines conclusions générales puissent aider.

Cette étude complexe prend en compte de multiples facteurs, tels que la réponse aux stimuli, aux heures de sommeil, à l’intensité du café ou aux réflexes que le corps a à différents moments de la journée.

Selon les résultats publiés par La Vanguardia : « Le niveau d’attention s’améliore à partir du milieu de la matinée par rapport à la mesure du sommeil, qui est de 8 heures, entre 1h00 et 9h00. Quant à l’effet du café, deux rebonds d’amélioration sont obtenus les jours où il est ingéré à 9h et vers 12h, ce qui augmente le niveau d’attention pendant l’après-midi. Autrement dit, avec ce schéma, à midi, c’est quand on est le moins alerte et l’après-midi, quand on est le plus ».

Cette information attire l’attention sur quelque chose que nous avons répété précédemment, Il est préférable de boire du café pendant un moment après le réveil car dès que vous le faites, le corps a la capacité de travailler et répondre avec beaucoup d’énergie à tout défi qui est mis. Quelque temps plus tard, le lent déclin commence et ce sera peut-être l’heure du café, et aussi quelques minutes de détente.