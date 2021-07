Un allégement de la baisse des prix du carburant pourrait arriver bientôt alors que le pétrole mondial se ramollit

Les consommateurs qui subissent le plus gros de la hausse des prix du carburant pendant plus de deux mois peuvent s’attendre à un certain soulagement au cours des prochains jours, car les sociétés de commercialisation du pétrole (OMC) ont commencé à évaluer la chute des prix mondiaux du pétrole et son impact sur les prix du carburant dans le pays. .

Le brut de référence Brent qui était passé à 77 dollars le baril à la fin du mois dernier a perdu plus de 10% au cours des quinze derniers jours pour atteindre un niveau de 68,85 dollars le baril maintenant. Si la ligne de prix reste inférieure à 70 dollars le baril pendant quelques jours de plus, les prix de l’essence et du diesel pourraient connaître une baisse dans les prochains jours.

Déjà, l’impact de la baisse des prix sur le marché du pétrole se fait sentir dans le mouvement des prix du carburant dans le pays. Mercredi, les OMC ont maintenu les prix de détail de l’essence et du diesel inchangés. Il s’agit du quatrième jour consécutif, la plus longue période depuis des semaines où les prix du carburant sont restés stables.

Avec la pause de mercredi, l’essence continue d’être vendue à Rs 101,84 le litre, tandis que le diesel est également vendu au prix inchangé de Rs 89,87 le litre.

Le prix à la pompe du carburant est stable depuis dimanche. Il a augmenté samedi, l’essence étant révisée à la hausse de 30 paise par litre tandis que le prix du diesel est resté inchangé.

Dans la ville de Mumbai, où le prix de l’essence a franchi la barre des 100 Rs pour la première fois le 29 mai, le prix du carburant est de 107,83 Rs le litre. Le prix du diesel dans la ville est également à Rs 97,45, le plus élevé parmi les métros.

Les prix de l’essence dans tous les métros ont maintenant franchi la barre des 100 Rs le litre. Mais ils sont restés statiques ces quatre derniers jours.

Dans le cadre de la révision quotidienne des prix, les OMC révisent les prix de l’essence et du diesel chaque matin, en comparant les prix de détail des carburants à une moyenne mobile sur 15 jours des prix mondiaux des produits raffinés et du taux de change du dollar. Une fois ce cycle de 15 jours revenu, les prix de l’essence et du diesel pourraient baisser.