Un Allemand Abattu en Afghanistan alors que le règne effrayant de la terreur des talibans commence – le chaos éclate | Monde | Nouvelles

Le chaos a éclaté à l’aéroport Hamid Karzai alors que le ministre britannique prévient que les vols d’évacuation pourraient cesser dans quelques jours.

Selon le gouvernement allemand, le civil a été abattu alors qu’il se rendait à son aéroport où des milliers d’habitants tentent d’échapper aux griffes des talibans, mais ses blessures ne sont pas considérées comme « mettant sa vie en danger ».

On pense que l’homme fera partie de ceux qui doivent être évacués “bientôt”, car l’Allemagne a envoyé des hélicoptères des forces spéciales dans le pays dans le cadre de la mission de sauvetage.

Le carnage de ces derniers jours montre des bébés passés sur des barbelés et des corps d’hommes tombant des vols d’évacuation alors que les talibans avancent tandis que l’armée américaine se retire.

Des images du chaos d’aujourd’hui montrent que des corps ont été jetés au sol alors que la foule se dirigeait vers les portes de la compagnie aérienne, tandis que les soldats lâchaient des grenades fumigènes et tiraient en l’air.

Au milieu des cris des personnes touchées, de jeunes enfants ont également été piétinés par des foules de personnes qui tentaient de s’échapper, d’autant plus que ceux qui avaient précédemment été promis à un refuge risquent d’être laissés pour compte lorsque les vols cesseront.

Ailleurs, des combattants talibans pourchassant un journaliste de Deutsche Welle ont abattu un membre de sa famille et en ont grièvement blessé un autre.

Le radiodiffuseur public allemand a rapporté que des perquisitions maison par maison avaient été menées pour localiser le journaliste.

Le directeur général de Deutsche Welle, Peter Limbourg, a commenté l’incident et a appelé le gouvernement de Berlin à l’aider.

LIRE LA SUITE : Combien de personnes le Royaume-Uni a-t-il évacué d’Afghanistan ? PM a claqué

Alors qu’un autre de la série qui commence par le terme « Un taliban plus gentil et plus doux », se lit comme suit : « Amnesty International dit que les talibans ont massacré neuf hommes de l’ethnie Hazara dans la province de Ghazni le mois dernier. Six ont été abattus, trois ont été torturés à mort.

Le Royaume-Uni doit extraire 3 200 personnes supplémentaires d’Afghanistan pour tenir même les promesses les plus modestes d’aider le pays au milieu de la crise, tandis que le chiffre américain est beaucoup plus important, avec 10 000 personnes.

Le ministre des Forces armées, James Heappey, a averti que ces attentes pourraient ne pas être satisfaites car les circonstances changent quotidiennement.

Il a déclaré à BBC Radio 4: «La triste vérité est que nous n’avons pas dans notre don de rester là jusqu’à ce que tout le monde soit sorti.

« Le pont aérien pourrait durer encore deux jours, cinq jours de plus, dix jours de plus. »

Plus à venir…