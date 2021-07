Un allié amer de Macron furieux alors que la Suisse «tourne le dos à l’Europe» avec un camouflet de 6,5 milliards de livres sterling | Monde | Nouvelles

M. Beaune, ministre français des Affaires européennes, s’exprimait après que le gouvernement suisse a confirmé hier sa décision d’investir 6,5 milliards de livres sterling dans 36 avions de combat F-35a et cinq systèmes de missiles sol-air Patriot. Ce faisant, la Suisse a opté contre le Rafale de Dassault français, le F/A 18 Super Hornet de Boeing et l’Eurofighter Typhoon d’Airbus.

M. Beaune, s’exprimant quelques jours après que la Suisse a éliminé la France des Championnats d’Europe après une séance de tirs au but, a déclaré: “La Suisse a décidément fait le choix de tourner le dos à l’Europe.”

La ministre Florence Parly, ministre française des Armées, a également porté un coup à la Suisse dans un communiqué de presse publié peu de temps après l’annonce de la décision.

Mme Parly a déclaré avoir pris « acte de ces décisions souveraines qui traduisent un choix en faveur d’équipements non européens ».

Elle a souligné avec insistance « sa pleine confiance dans la qualité des équipements proposés par l’industrie française ».

Expliquant la décision, le gouvernement suisse a expliqué dans un communiqué: “Le Conseil fédéral est convaincu qu’ils sont les mieux adaptés pour protéger la population suisse contre les menaces aériennes à l’avenir.

“En termes d’efficacité, le F-35A obtient le meilleur résultat grâce à son avance technologique significative sur les autres candidats.”

La décision a suscité des critiques immédiates de la part des militants anti-armements et des partis de gauche qui vont maintenant lancer une campagne pour un référendum sur la question.

Priska Seiler Graf, députée des sociaux-démocrates (SP) de centre-gauche a déclaré : “La décision est tout simplement incompréhensible.

« Il ne s’agit pas seulement de les acheter, mais des coûts d’entretien et d’exploitation.

“Nous devons rechercher une solution européenne – nous ne voulons pas dépendre des États-Unis.”

Les analystes ont interprété la décision de rejeter à la fois les candidats à l’aviation de chasse européens et l’offre de missiles sol-air comme une rebuffade suisse à l’Union européenne à une époque de relations tendues entre Berne et Bruxelles après l’échec des pourparlers sur un nouvel accord régissant le commerce et d’autres questions plus tôt cette année.

Cependant, le gouvernement suisse risque de contrarier les 49,8% d’électeurs qui se sont opposés au financement l’année dernière.

Les militants anti-armes affirment que la Suisse, qui a mené une guerre étrangère pour la dernière fois il y a plus de 200 ans, n’a pas besoin d’avions de combat de pointe.

Les avocats soutiennent que la Suisse doit être en mesure de se protéger sans dépendre des autres.

Jonas Kampus, secrétaire politique du Groupe pour une Suisse sans armée, était confiant dans la victoire d’un référendum contre les F-35A.

Il a prédit que le gouvernement suisse “peut s’attendre à une lourde défaite lors du vote.

Il a ajouté : « Les sondages de suivi en septembre (2020) ont montré un rejet clair du F-35 parmi la population votante. »

La politicienne du Parti vert, Marionna Schlatter, a ajouté : « Les gens ne veulent pas d’une Ferrari dans les airs. »

(Rapport supplémentaire de Maria Ortega)