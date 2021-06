Un allié stratégique de l’Inde a besoin de l’aide des États-Unis pour lutter contre le COVID-19, selon les législateurs

Le membre du Congrès Jim Costa a déclaré qu’alors que l’Inde continue de lutter contre la crise du COVID-19, il est important de continuer à partager des vaccins supplémentaires pour aider des amis et des alliés importants. (Image représentative : .)

L’Inde est un allié stratégique et elle a besoin de l’aide des États-Unis dans sa lutte en cours contre le COVID-19, ont déclaré de hauts législateurs et exhorté l’administration Biden à partager des vaccins supplémentaires avec le pays. Ils ont également déclaré qu’en même temps, tout en aidant les amis et les alliés, la propriété intellectuelle et les innovations américaines devraient être protégées.

« L’Inde, un allié stratégique, a besoin de notre aide dans sa lutte continue contre le COVID-19. Notre approvisionnement abondant en vaccins nous donne la possibilité d’aider nos partenaires du monde entier, là où l’aide est le plus nécessaire », a déclaré le membre du Congrès Brad Wenstrup.

L’opération Warp Speed ​​a livré des vaccins sûrs et efficaces en un temps record, a-t-il tweeté. “Nous devons toujours protéger l’innovation et la propriété intellectuelle américaines tout en aidant nos amis dans le besoin dans le monde”, a déclaré Wenstrup. Le membre du Congrès Jim Costa a déclaré qu’alors que l’Inde continue de lutter contre la crise du COVID-19, il est important de continuer à partager des vaccins supplémentaires pour aider des amis et des alliés importants. Il a déclaré qu’un retour à la normale et la fin éventuelle de cette pandémie brutale nécessiteront une coopération mondiale.

Des dizaines de membres du Congrès et de sénateurs américains ont manifesté leur soutien à l’Inde et ont exhorté l’administration Biden à lui apporter son soutien.

L’ambassade de l’Inde ici a contacté les législateurs pour les évaluer sur les réalités du terrain en Inde.

