Un alligator géant grignote un alligator plus petit de 6 pieds dans une vidéo folle

Voici l’exposition no. 1 pour preuve que les dinosaures parcourent toujours la terre – un alligator qui doit avoir la taille d’une camionnette mange son homologue plus petit … qui lui-même est un peu gros.

Regardez cette vidéo absolument INSANE qui a été postée par un mec de Horry County, SC … qui dit que ses pops ont filmé cela depuis leur arrière-cour dans le Low Country marécageux. C’est Dame Nature à son meilleur – mais avec une touche un peu malade… du cannibalisme d’alligator, pour ainsi dire.

Cela s’est passé dans le jardin de mes parents aujourd’hui… La collation est un gator de 6 pieds #lowcountrylivin pic.twitter.com/O7Omsw42uL – Taylor Soper 🤙🏻 (@Soper_TandC) 30 septembre 2021 @Soper_TandC

Le clip reprend avec le plus petit alligator déjà bien à l’intérieur de la bouche du plus grand … l’air assez mort et se fait grignoter de manière lente et étrange. La bête massive prend quelques bouchées, et avant que vous ne le sachiez… son repas se fraie un chemin dans son œsophage et disparaît rapidement.

Voici la partie la plus folle… ce petit alligator est censé mesurer 6 pieds de long, selon l’affiche de Twitter. Cela signifie que ce plus gros doit être au moins le double de cette taille, probablement beaucoup plus.

Sauge Stryczny

Nous avons vu d’immenses alligators au fil des ans sur Internet, dont un tristement célèbre il y a quelque temps qui avait l’air absolument énorme alors qu’il traversait un terrain de golf, sous le choc et la crainte des spectateurs. Cela devait être un bon 15 pieds, minimum.

Considérant que ce “bébé” alligator semble s’adapter parfaitement à la bouche du plus gros – vous pourriez dire que c’est à peu près la longueur de sa tête … donc nous ne voulons pas savoir quelle est sa taille réelle.

Et vous pensiez que “Lake Placid” était juste un film — détrompez-vous !!!