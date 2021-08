Un alpiniste de 52 ans décède après une chute de 30 mètres dans les Pics d’Europe

in

Un homme de 52 ans est décédé des suites de blessures graves subies lors d’une chute de plus de 30 mètres alors qu’il descendait en rappel dans les Pics d’Europe, comme l’a rapporté jeudi le Service d’urgence de la Principauté (SEPA).

Le Centre de coordination d’urgence 112-Asturies a reçu l’avis à 17h03 hier, mercredi, lorsqu’une femme accompagnant le grimpeur a expliqué que l’homme était en rappel (un système de descente à travers des surfaces verticales utilisant des techniques de corde) dans le Jou de los Cabrones, à Cabrales, et avait subi une chute de plus de 30 mètres.

La femme de 48 ans les a informés qu’elle et un mineur qui les accompagnait ne montaient pas et qu’ils étaient tous deux sains et saufs.

Immédiatement, l’opération de recherche a été organisée et le groupe de secours SEPA, à bord de l’hélicoptère médicalisé des pompiers des Asturies, s’est rendu sur place.

L’homme a été sauvé du mur par diverses opérations de grue, dans lesquelles plus de 40 mètres de câble ont été déployés.

Plus tard, il a été évacué avec un pronostic très grave en raison de multiples blessures à l’hôpital universitaire central des Asturies (HUCA), où il est décédé quelques heures plus tard.

Le brouillard a empêché l’hélicoptère de revenir chercher la femme et le mineur, ils sont donc tous deux descendus à pied jusqu’au refuge de Cabrones accompagnés du guide du refuge et d’un pompier-sauveteur et ont passé la nuit dans cet établissement.

Le Groupe de Secours est revenu sur zone aujourd’hui, jeudi, avec l’hélicoptère médicalisé pour récupérer la femme et le mineur et les emmener à Poncebos, où ils avaient garé leur véhicule. .