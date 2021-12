Un alpiniste décède après être tombé sur une pente rocheuse à Peñalara (Madrid)

28/12/2021 à 22:49 CET

Un homme de 55 ans a été retrouvé mort ce mardi dans la région de Dos Hermanas, à Peñalara (2 248 mètres), la plus haute montagne de la Sierra de Guadarrama, en glissant et en tombant dans une zone rocheuse.

Après avoir reçu un avis vers 14h30 des pompiers de la communauté de Madrid, les services de secours ont localisé le corps sans vie de l’alpiniste dans la zone du Canal de la Ceja, dans la commune de Rascafría (Madrid).

Cette personne, qui avait déménagé d’Alicante Pour passer quelques jours dans les montagnes madrilènes, il effectuait un itinéraire avec sa compagne, selon des sources de la Garde civile.

Les mêmes sources ont ajouté que conditions météorologiques (il y avait beaucoup de brouillard) et les conditions de neige (avec la hausse des températures, elle est molle et glissante) pourraient être à l’origine de l’accident. La femme est indemne.

Des membres du Service de sauvetage et d’intervention en montagne (Sereim) de la Garde civile et du personnel du parc de Guadarrama ont participé au sauvetage, qui ont transféré les agents de montagne et le matériel sur la zone avec un véhicule enneigé. .

Le Groupe spécial de sauvetage en hauteur (GERA) des pompiers de la Communauté de Madrid et un hélicoptère sont également intervenus, ainsi que du personnel du Service d’urgence médicale de Madrid (Summa 112).