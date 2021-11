Un alun de ‘7th Heaven’ révèle pourquoi il a cessé d’agir sans regrets

La star de 7th Heaven, Barry Watson, était un habitué des pages de Teen Beat dans les années 90, et l’ancien idole fait un retour en force. Avec de nouveaux projets comme un remake de Highway to Heaven et une prochaine série de super-héros Naomi, Watson revient au cinéma après s’être éloigné d’Hollywood. Dans une nouvelle interview avec Gens, Watson a expliqué qu’il s’était éloigné de sa carrière et pourquoi il avait fait ce choix et a admis qu’il se souvenait toujours de 7th Heaven à ce jour.

Mon [16-year-old] son fils Oliver a laissé pousser ses cheveux et je l’ai regardé l’autre jour et il m’a rappelé Matt Camden », a déclaré Watson, qui a joué le frère aîné de Camden de 1996 à 2006. . C’est incroyable qu’autant de gens soient encore initiés à cette émission. »

Watson a expliqué qu’il n’avait aucune idée que 7th Heaven serait un tel succès lorsqu’il a auditionné. « J’étais tellement fauché à l’époque que je l’ai juste fait pour le pilote », a-t-il déclaré. « Je me demandais qui allait regarder cette émission sur la famille d’un ministre ? C’était complètement inattendu comment l’émission a décollé. » Il a également expliqué avoir été diagnostiqué avec un lymphome non hodgkinien de stade 2 à seulement 28 ans, juste au moment où il avait quitté le drame familial et se préparait pour la prochaine étape de sa carrière. « Ce fut un énorme choc », a déclaré Watson. « Mais je suis un gars têtu, alors j’étais comme si j’allais me battre comme un diable. » Il est entré en rémission six mois plus tard, mais sa vision de la vie avait fondamentalement changé. « J’ai vraiment ralenti mon monde », a déclaré Watson. « Cela m’a fait voir la vie d’une manière complètement différente. »

En fin de compte, il ne regrette rien, affirmant qu' »être papa et mari est mon travail numéro un », même si cela signifie que sa carrière a pris du retard. « J’ai probablement dit non à trop de choses dans le passé et cela a affecté mon travail. Mais je n’ai aucun regret », a admis Watson. « Je suis fier parce que je peux entraîner les matchs de basket de ma fille, aller aux matchs, vraiment faire partie de leur vie. Et j’espère que mes enfants reconnaîtront que papa a toujours été là. »