Un alun de «Real Housewives of Atlanta» taquine le retour à la série sur «une affaire inachevée»

Nene Leakes parle des derniers moments de son mari Gregg. Leakes, 53 ans, a fait la révélation lors d’une apparition virtuelle dans le talk-show de jour de FOX, The Real. Leakes a quitté la franchise mécontent après la réunion virtuelle de la saison 12. Elle a depuis accusé les dirigeants du réseau Bravo de l’avoir supprimée au cours des dernières saisons en la faisant moins filmer. Elle affirme également avoir été victime des pratiques discriminatoires du réseau et aurait menacé de poursuites.

« Je suis d’accord pour revenir à la série tant que, vous savez, nous pouvons régler certaines choses », a-t-elle déclaré aux co-animateurs. « Je suis heureux de revenir dans l’émission et en plus, j’ai beaucoup de choses en suspens avec quelques-uns d’entre eux qu’ils ont confirmés dans l’émission. »

En ce qui concerne les conversations à avoir, Leakes dit qu’elle doit discuter avec le grand patron de Bravo, Andy Cohen. Elle a fustigé Cohen sur les réseaux sociaux au milieu de sa sortie. « Je pense qu’Andy et moi avons été très proches pendant très, très longtemps et j’adore Benny Boo, et j’ai aidé à payer sa baby shower et toutes ces choses », a déclaré Leakes. « Je pense qu’Andy et moi avons besoin de nous asseoir et de parler, puis nous partons pour les courses. »

Leakes a déjà quitté la série. Elle est un acteur original, ayant joué à plein temps de la saison inaugurale de la série à la saison 7. Elle est partie et est revenue dans la saison 10. Elle aurait été la mieux payée de la franchise, gagnant plus d’un million de dollars par saison. Mais Leakes dit qu’elle a refusé de revenir pour la saison 13 après s’être vu offrir moins d’épisodes.

Leakes a fait les manchettes ces derniers temps après le décès de son mari de longue date, Gregg. Gregg est décédé le 1er septembre après une bataille de trois ans contre le cancer du côlon. Leur mariage, leur divorce et leur remariage ont été relatés dans l’émission au fil des ans. Leakes a organisé un service commémoratif spécial pour Gregg dans son salon de Géorgie, The Linnethia. Beaucoup de ses collègues co-stars ont assisté à l’appui. Elle a également mis en vente son domicile conjugal.